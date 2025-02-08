«Сами выломали дверь, стекла повышибали»: сотне человек пришлось самим спасаться на московском Элекрозаводе — что известно о пожаре

Пять человек госпитализировали с отравлением угарным газом Источник: МЧС Москвы / Telegram











Вечером 8 февраля здание Электрозавода в Москве охватил пожар. Из здания выводят десятки человек. Рассказываем, что известно о произошедшем.

По данным МЧС по Москве, пожар начался около 18:00 в танцевальной школе, которая находится в административном здании на Электрозаводской, 21. Всего там действует около 40 студий и порядка 140 залов.

Пожарные продолжают тушить огонь Источник: МЧС Москвы / Telegram

Пожару присвоили четвертый ранг сложности. На момент начала возгорания в здании находилось много людей. Так, на пятом этаже проходило занятие по роликам. Тренер вывел свою группу и других находящихся там детей и родителей.

— Пошел дым, лестница для эвакуации была вся в дыму, мы нашли какую-то пожарную лестницу в здании, принесли ее в менее задымленное помещение и по ней спустились, там метров 20 было, — рассказал мужчина Telegram-каналу «Осторожно, Москва».

Еще нескольким людям также пришлось самостоятельно эвакуироваться из здания.

— Мы начали паниковать и сами выломали двери. Стекла все повышибали. Там весь зал был в дыму. Мы пытались, а где там выходить? Вот двери ломали. Через техническое помещение выбирались. Человек 30 там еще находилось, — поделился молодой человек, который занимался там скейтбордингом.

В Telegram-канале Mash опубликовали ролик, на котором видно, как по задымленному коридору Электрозавода бегут перепуганные девушки.

Судя по кадрам, люди смогли покинуть здание Источник: Mash / Telegram

За кадром слышны нервный смех, крик и слезы.

— Там есть кто впереди? Пойдемте, пойдемте, девочки. За руки держитесь, — кричит на видео мужчина, который выводил людей.

Всего из огня спасено около 80 человек и 120 эвакуировано. По данным РИА Новости, госпитализировали 5 человек, за медпомощью обратились еще 8 москвичей.

Общая площадь пожара составила 800 квадратных метров. На место прибыло более 60 сотрудников МЧС и 16 единиц техники.

Следственный комитет по Москве начал процессуальную проверку.

— Следователи и криминалисты столичного СК России совместно с оперативными службами приступили к осмотру места происшествия. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, — уточнили в ведомстве. Установление обстоятельств пожара контролирует прокуратура.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, к возгоранию могло привести короткое замыкание в электрооборудовании.