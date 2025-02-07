BMW влетело в машину скорой помощи в Белгороде, медики погибли — кадры

От кареты скорой помощи осталась груда металла Источник: МЧС России











В центре Белгорода минувшей ночью автомобиль BMW X7 протаранил карету скорой помощи. Фельдшеры скончались на месте. Рассказываем всё, что известно о происшествии.

— По предварительным данным, 31-летний водитель, управляя автомобилем BMW Х7, допустил проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи «Газель Next» под управлением 28-летнего водителя, — сообщили в УМВД по Белгородской области.

Момент аварии попал на видео Источник: Белгород — это интересно / Vk.com

В результате автомобили вынесло на опору линии электропередач и стену здания. Фельдшерам 38 и 45 лет выжить не удалось, они скончались от полученных травм. У женщин остались дети. По данным регионального ГУ МЧС, пассажиров иномарки зажало в салоне. Обоих водителей, а также двух пассажиров BMW доставили в больницу.

По дороге раскидало медикаменты и оборудование Источник: SHOT / Telegram











За рулем BMW находился 31-летний Рамазан Гаджимурадов — детский тренер по ММА в Мурманской области, пишет SHOT. По данным СМИ, водитель иномарки был пьян.

Трагедия не оставила местных жителей равнодушными Источник: Жесть Белгород / Telegram