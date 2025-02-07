BMW влетело в машину скорой помощи в Белгороде, медики погибли — кадры

В центре Белгорода минувшей ночью автомобиль BMW X7 протаранил карету скорой помощи. Фельдшеры скончались на месте. Рассказываем всё, что известно о происшествии.
— По предварительным данным, 31-летний водитель, управляя автомобилем BMW Х7, допустил проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи «Газель Next» под управлением 28-летнего водителя, — сообщили в УМВД по Белгородской области.
В результате автомобили вынесло на опору линии электропередач и стену здания. Фельдшерам 38 и 45 лет выжить не удалось, они скончались от полученных травм. У женщин остались дети. По данным регионального ГУ МЧС, пассажиров иномарки зажало в салоне. Обоих водителей, а также двух пассажиров BMW доставили в больницу.
За рулем BMW находился 31-летний Рамазан Гаджимурадов — детский тренер по ММА в Мурманской области, пишет SHOT. По данным СМИ, водитель иномарки был пьян.
На месте аварии образовался стихийный мемориал. Люди несут цветы и игрушки, чтобы почтить память погибших.