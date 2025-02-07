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Происшествия BMW влетело в машину скорой помощи в Белгороде, медики погибли — кадры

BMW влетело в машину скорой помощи в Белгороде, медики погибли — кадры

За рулем мог находиться тренер по ММА

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7 комментариев
От кареты скорой помощи осталась груда металла | Источник: МЧС РоссииОт кареты скорой помощи осталась груда металла | Источник: МЧС России

От кареты скорой помощи осталась груда металла

Источник:

В центре Белгорода минувшей ночью автомобиль BMW X7 протаранил карету скорой помощи. Фельдшеры скончались на месте. Рассказываем всё, что известно о происшествии.

— По предварительным данным, 31-летний водитель, управляя автомобилем BMW Х7, допустил проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи «Газель Next» под управлением 28-летнего водителя, — сообщили в УМВД по Белгородской области.

Момент аварии попал на видео

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В результате автомобили вынесло на опору линии электропередач и стену здания. Фельдшерам 38 и 45 лет выжить не удалось, они скончались от полученных травм. У женщин остались дети. По данным регионального ГУ МЧС, пассажиров иномарки зажало в салоне. Обоих водителей, а также двух пассажиров BMW доставили в больницу.

По дороге раскидало медикаменты и оборудование | Источник: SHOT / Telegram По дороге раскидало медикаменты и оборудование | Источник: SHOT / Telegram

По дороге раскидало медикаменты и оборудование

Источник:

За рулем BMW находился 31-летний Рамазан Гаджимурадов — детский тренер по ММА в Мурманской области, пишет SHOT. По данным СМИ, водитель иномарки был пьян.

Трагедия не оставила местных жителей равнодушными

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На месте аварии образовался стихийный мемориал. Люди несут цветы и игрушки, чтобы почтить память погибших.

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Авария Белгород Скорая помощь ММА Погибшие
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Комментарии
7
rodynamoya
4 минуты
нет в стране справедливости! откупиться
Гость
2 часа
Отмажут.
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