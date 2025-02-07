Опознали по пирсингу: история пропажи 20-летней девушки, от которой нашли лишь половину тела

Перед смертью девушка звонила родителям, но спасти ее не смогли Источник: Мария Романова / Городские медиа











Сегодня Марине Топчий из Новокузнецка могло быть около 40 лет, но ее жизнь трагически и таинственно оборвалась в далеком 2006 году. Обколотая наркотиками нижняя половина туловища, пара личных предметов и фотографии — всё, что осталось от девушки. Наши коллеги из NGS42.RU вспоминают это страшное преступление, которое остается не раскрыто до сих пор и из-за которого совершила суицид жена одного из правоохранителей.

«Мама, помоги!»

Сентябрь 2006 года, центр Новокузнецка

Девушка закончила работать в одном из торговых центров города, закрыла магазин и отправилась на выход. Это запечатлели камеры внутреннего наблюдения. До дома ей нужно было пройти совсем немного, меньше километра, но 14 сентября был последним днем, когда отец и мать видели дочь живой.

Марина уходит с работы в день исчезновения Источник: ТНТ-телеканал

Примерно в 22 часа близкие 20-летней девушки забили тревогу — она всегда возвращалась домой вовремя или предупреждала, что где-либо задержится. Но в этот раз ее телефон молчал. С трудом дождавшись утра, родители побежали в милицию с заявлением о пропаже, но от Топчих только отмахнулись, мол, нагуляется и вернется.

После этого родные отправились в ТРЦ, где работала дочь. Служба безопасности оказалась более чувственна к безутешным родителям и помогла, чем смогла — показала кадры, на которых девушка еще жива и идет в сторону родного дома. При этом в поле зрения второй камеры, которая должна была запечатлеть Марину, она не попала.

А вечером в квартире Топчий раздался телефонный звонок. Мать ответили и услышала голос дочери, которая сквозь хрипы и слезы, слабым и неестественным голосом умоляла о помощи. На вопрос, где она находится, Марина не ответила, и связь прервалась. Вскоре девушка позвонила вновь, и опять ничего, кроме просьбы спасти, сказать не смогла.

Родители снова побежали в милицию и рассказали о звонках девушки. Но дежурившая в тот день, по данным СМИ, дознаватель Ольга Поляченко проигнорировала этот факт, а впоследствии скрыла его в отчетах.

Семья Топчих 15–16 сентября около 10 раз отвечала на звонки дочери, но ничем помочь ей не могли. Девушка ни разу не смогла сказать, где она находится и что с ней, порой она просто плакала в трубку.

Поняв, что правоохранители не помогут, отец и жених Марины взялись расследовать исчезновение сами. Им удалось узнать, откуда звонила девушка. Это оказалась квартира местного предпринимателя, занимавшегося стройками, по фамилии Магмудян. Мужчины, находившиеся в жилище, отказались открывать двери близким пропавшей девушки. Обращения в милицию с просьбой проверить адрес также не возымели действия — никто из правоохранителей на зов не откликнулся.

Квартиру решили брать штурмом. Отец Марины с друзьями попытался вломиться, но им помешали… сотрудники милиции, которых вызвали находившиеся в квартире люди. Мать девушки просила выпустить их дочь, но через дверь ей ответили, что никакой девушки в квартире нет, а звонил им ребенок, который «случайно нажал кнопки на телефоне» и попал к ним.

Несколько часов близких Марины держали в отделении, после чего отпустили без предъявления каких-либо обвинений. Квартиру проверять они отказались, так как, по их данным, девушка звонила с московского номера и повода проводить обыск якобы попросту нет. Звонки на этом прекратились.

Половина тела

Октябрь 2006 года. Отвал на краю города

Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Прошел почти месяц с момента пропажи Марины, но никаких действий по ее поиску силовики не предпринимали. Но 6 октября им всё же пришлось это сделать, так как на одном из строительных отвалов нашли нижнюю половину женского туловища, завернутую в тряпки.

По пирсингу в пупке Марину удалось опознать, позднее эксперты подтвердили, что фрагменты тела действительно ее. Медэксперты также выяснили, что погибшая была неоднократно изнасилована, кроме того, в останках нашли огромное количество наркотиков. Квартиру, из которой звонила пропавшая, так никто и не проверял.

Суицид жены милиционера

Осень 2007 года. Отвал на краю города

Почти год родные Марины метр за метром прочесывали территорию отвала, но ничего, кроме клока волос найти не удалось. Но 10 октября 2007-го они там же случайно нашли сумочку девушки. Выглядит она так, будто только вчера пропавшая вышла с ней из дома: ни повреждений, ни потертостей. Где всё это время хранилась вещь и почему ее выкинули на том же месте — загадка.

За это время семья Магмудяна продала все имущество и покинула Новокузнецк, правоохранители им мешать не стали. Остались без внимания те факты, что соседи дома жаловались на крики из квартиры, где, предположительно, держали девушку в день пропажи Марины, и неоднократные сообщения о наркосбыте.

История получила общественный резонанс благодаря публикациям в местных СМИ, и на ситуацию обратили внимание в Генпрокуратуре и МВД. По итогам проверок, к строгой дисциплинарной ответственности привлекли 10 сотрудников милиции, вплоть до начальников. Перед законом за фактическую халатность никто тогда не ответил, отделались отправкой на пенсию некоторых руководителей и увольнением дежурной Полянченко.

Сотрудница МВД оправдывается за свою халатность Источник: ТНТ-телеканал

Интересный факт: когда о произошедшем стал говорить весь город и начались проверки в милиции, сотрудники которой фактически ничего не сделали для спасения 20-летней девушки, с собой покончила жена одного из правоохранителей. Как поговаривали тогда жители Новокузнецка, она якобы знала правду и не смогла с ней жить. Так ли это на самом деле — неизвестно.

Январь 2025 года. 19,5 года неизвестности

После создания следкома дело о смерти Марины Топчий перешло из прокуратуры в региональный СУ СКР. Каких-либо подвижек в нем до сих пор нет. Обращения общественности к главе ведомства пока тоже эффекта не принесли.

— Если вы располагаете конкретными сведениями о совершенном преступлении, просим сообщить об этом в личной переписке либо по телефонам: телефон доверия: (3842) 36-29-49, дежурного по следственному управлению: +7 939 821-17-40, — так комментируют в соцсетях просьбы наказать виновных в случившемся.