Восемь регионов остались без света, по всей стране воздушная тревога: Украину атаковали множество ракет и беспилотников

Взрыв слышали в Киеве Источник: AP Photo / Andrew Kravchenko











На всей территории Украины днем 6 февраля объявили воздушную тревогу. Беспилотники и ракеты ударили по военным объектам и критической инфраструктуре. Из-за этого произошли массовые отключения электроэнергии в восьми регионах страны.

— Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 142 районах, — сообщает Минобороны РФ.

По информации Укрэнерго, свет отключили в Харьковской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской областях. Ситуация остается напряженной в Киевской и в Черниговской области, там тоже произошли экстренные отключения электроэнергии в связи с ударами по энергоинфраструктуре, передает издание «Страна».

Взрыв слышали в Киеве, однако многие паблики и телеграм-каналы пишут, что он не связан с боевыми действиями. Жители пережидали воздушную тревогу в метро.