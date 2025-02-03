НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

пасмурно, снег

ощущается как -3

1 м/c,

южн.

 752мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 97,81
EUR 102,13
Снесут дома под мост
Высотки в частном секторе
Как изменился рынок недвижимости
Как отдохнуть зимой по-русски
Убили капитана полиции
Коттедж для Александра Петрова
Погиб известный танцор
Обзор «жесткого» дискаунтера
Куда пенсионеры ездят по утрам
Происшествия Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве В элитном ЖК Москвы произошел взрыв: граната сдетонировала в холле, есть погибший — кадры

В элитном ЖК Москвы произошел взрыв: граната сдетонировала в холле, есть погибший — кадры

В этом доме живут несколько российских звезд

363
Написать комментарий
Причины взрыва ещё выясняются | Источник: Густаво Зырянов / NGS.RUПричины взрыва ещё выясняются | Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU

Причины взрыва ещё выясняются

Источник:

В элитном ЖК «Алые Паруса» в Москве произошел взрыв. Предварительно, есть несколько пострадавших. По данным СМИ, в подъезде сдетонировала самодельная граната.

Пострадали три человека, сообщили РИА Новости в экстренных службах. В telegram-каналах уточняют, что число тех, кому понадобилась медицинская помощь растет. Один человек погиб при взрыве в ЖК «Алые Паруса», передает Baza.

—Произошла чрезвычайная ситуация, деталей мы пока не знаем. Все службы аварийные, МЧС, пожарная охрана, все находятся на месте», — заявили MSK1.RU в управляющей компании.

В подъезде выбило стекла

Источник:

СВУ либо граната была заложена под потолком в холле, пишет SHOT. Само помещение сильно разрушено. Повсюду разбросаны различные обломки. Взрыв был такой сильный, что в соседнем подъезде сработала пожарная сигнализация. По предварительным данным, несущие конструкции конструкции здания не повреждены, обрушений не ожидается.

На месте работает полиция, спасатели и представители Следственного комитета. По факту взрыва возбуждено уголовное дело.

В этом ЖК владеют недвижимостью несколько российских звезд. Квартиры в «Алых парусах» имеют Анна Калашникова, Алла Довлатова и Екатерина Одинцова, сообщает Starhit.ru.

ПО ТЕМЕ
Взрыв Москва Граната Пострадавшие Происшествие
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Каждый год выбрасываете сотни тысяч на ветер»: журналистка — о том, как отказалась от новых вещей
Полина Краснопевцева
корреспондент
Мнение
Когда преследует она: откровенный рассказ пострадавшего от сталкерши
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
Дяденька, купите бургер: российским детям предложили законодательно запретить фастфуд — что за этим кроется
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
И никакого гипноза. Бывший опер рассказал о тайной формуле, по которой «капитаны ФСБ» лишают россиян жилья и денег
Сергей Колосовский
адвокат
Мнение
«Везла 15 кг за 200 рублей». Курьер — честно о зарплате и сложностях работы
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление