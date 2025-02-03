В элитном ЖК Москвы произошел взрыв: граната сдетонировала в холле, есть погибший — кадры

Причины взрыва ещё выясняются Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU











В элитном ЖК «Алые Паруса» в Москве произошел взрыв. Предварительно, есть несколько пострадавших. По данным СМИ, в подъезде сдетонировала самодельная граната.

Пострадали три человека, сообщили РИА Новости в экстренных службах. В telegram-каналах уточняют, что число тех, кому понадобилась медицинская помощь растет. Один человек погиб при взрыве в ЖК «Алые Паруса», передает Baza.

—Произошла чрезвычайная ситуация, деталей мы пока не знаем. Все службы аварийные, МЧС, пожарная охрана, все находятся на месте», — заявили MSK1.RU в управляющей компании.

В подъезде выбило стекла Источник: Baza / Telegram

СВУ либо граната была заложена под потолком в холле, пишет SHOT. Само помещение сильно разрушено. Повсюду разбросаны различные обломки. Взрыв был такой сильный, что в соседнем подъезде сработала пожарная сигнализация. По предварительным данным, несущие конструкции конструкции здания не повреждены, обрушений не ожидается.

На месте работает полиция, спасатели и представители Следственного комитета. По факту взрыва возбуждено уголовное дело.