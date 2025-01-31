Скоро не останется и следа: что происходит с самолетом «Уральских авиалиний», севшим в поле под Новосибирском, — фоторепортаж

В Новосибирской области начали распиливать самолет «Уральских авиалиний», который с осени 2023 года стоит в поле. В сентябре он экстренно приземлился возле небольшого села Московка Убинского района. Сейчас у него уже практически нет верхней части. Как выглядит самолет, запечатлел фотокорреспондент NGS.RU Александр Ощепков.