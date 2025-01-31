Скоро не останется и следа: что происходит с самолетом «Уральских авиалиний», севшим в поле под Новосибирском, — фоторепортаж
Лайнер простоял там больше года под постоянной охраной
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В Новосибирской области начали распиливать самолет «Уральских авиалиний», который с осени 2023 года стоит в поле. В сентябре он экстренно приземлился возле небольшого села Московка Убинского района. Сейчас у него уже практически нет верхней части. Как выглядит самолет, запечатлел фотокорреспондент NGS.RU Александр Ощепков.
Обвинение по делу о посадке самолета «Уральский авиалиний» в поле в Новосибирской области будет предъявлено в первом полугодии 2025 года.