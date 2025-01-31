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Происшествия Посадка самолета в поле Скоро не останется и следа: что происходит с самолетом «Уральских авиалиний», севшим в поле под Новосибирском, — фоторепортаж

Скоро не останется и следа: что происходит с самолетом «Уральских авиалиний», севшим в поле под Новосибирском, — фоторепортаж

Лайнер простоял там больше года под постоянной охраной

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4 комментария
Верхнюю часть сейчас отпиливают бензорезом и болгарками | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВерхнюю часть сейчас отпиливают бензорезом и болгарками | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Верхнюю часть сейчас отпиливают бензорезом и болгарками

Источник:

В Новосибирской области начали распиливать самолет «Уральских авиалиний», который с осени 2023 года стоит в поле. В сентябре он экстренно приземлился возле небольшого села Московка Убинского района. Сейчас у него уже практически нет верхней части. Как выглядит самолет, запечатлел фотокорреспондент NGS.RU Александр Ощепков.

Распиливать самолет начали в январе этого года | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUРаспиливать самолет начали в январе этого года | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Распиливать самолет начали в январе этого года

Источник:
После завершения работ фюзеляж, хвостовое оперение и полукрылья утилизируют | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUПосле завершения работ фюзеляж, хвостовое оперение и полукрылья утилизируют | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

После завершения работ фюзеляж, хвостовое оперение и полукрылья утилизируют

Источник:
Распиливание воздушного судна планируют завершить в течение нескольких дней | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUРаспиливание воздушного судна планируют завершить в течение нескольких дней | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Распиливание воздушного судна планируют завершить в течение нескольких дней

Источник:
Некоторые детали, которые уже увезли в Екатеринбург, протестировали и будут использовать повторно | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUНекоторые детали, которые уже увезли в Екатеринбург, протестировали и будут использовать повторно | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Некоторые детали, которые уже увезли в Екатеринбург, протестировали и будут использовать повторно

Источник:
По заключению Росавиации, экипаж самолета не выполнил посадку в Омске из-за неполадок с шасси, а по пути в Новосибирск неправильно рассчитал остаток топлива | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUПо заключению Росавиации, экипаж самолета не выполнил посадку в Омске из-за неполадок с шасси, а по пути в Новосибирск неправильно рассчитал остаток топлива | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

По заключению Росавиации, экипаж самолета не выполнил посадку в Омске из-за неполадок с шасси, а по пути в Новосибирск неправильно рассчитал остаток топлива

Источник:
Все новости о происшествии мы собираем в специальном разделе | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВсе новости о происшествии мы собираем в специальном разделе | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Все новости о происшествии мы собираем в специальном разделе

Источник:
Компания выплатила деньги сельскому предприятию, на чьей территории сел самолет | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUКомпания выплатила деньги сельскому предприятию, на чьей территории сел самолет | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Компания выплатила деньги сельскому предприятию, на чьей территории сел самолет

Источник:
На борту рейса Сочи&nbsp;— Омск находились 159 пассажиров | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUНа борту рейса Сочи&nbsp;— Омск находились 159 пассажиров | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

На борту рейса Сочи — Омск находились 159 пассажиров

Источник:
Всё время, пока самолет стоял в поле, его охраняли | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВсё время, пока самолет стоял в поле, его охраняли | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Всё время, пока самолет стоял в поле, его охраняли

Источник:
Двигатели и кресла вывезли еще год назад | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUДвигатели и кресла вывезли еще год назад | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Двигатели и кресла вывезли еще год назад

Источник:
После верхней части рабочие перейдут к нижней | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUПосле верхней части рабочие перейдут к нижней | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

После верхней части рабочие перейдут к нижней

Источник:
От самолета остался только каркас | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUОт самолета остался только каркас | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

От самолета остался только каркас

Источник:
Когда самолет только сел, предполагали, что он сможет взлететь, но это оказалось невыполнимо | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUКогда самолет только сел, предполагали, что он сможет взлететь, но это оказалось невыполнимо | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Когда самолет только сел, предполагали, что он сможет взлететь, но это оказалось невыполнимо

Источник:
Детали самолета двигают с помощью автомобилей | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUДетали самолета двигают с помощью автомобилей | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Детали самолета двигают с помощью автомобилей

Источник:
Во время посадки самолета никто не пострадал | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВо время посадки самолета никто не пострадал | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Во время посадки самолета никто не пострадал

Источник:
Экипаж самолета отстранили от полетов после ЧП | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUЭкипаж самолета отстранили от полетов после ЧП | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Экипаж самолета отстранили от полетов после ЧП

Источник:
НГС побывал в поле спустя год после посадки и пообщался с убинцами: многие хотели бы, чтобы лайнер остался | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUНГС побывал в поле спустя год после посадки и пообщался с убинцами: многие хотели бы, чтобы лайнер остался | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

НГС побывал в поле спустя год после посадки и пообщался с убинцами: многие хотели бы, чтобы лайнер остался

Источник:

Обвинение по делу о посадке самолета «Уральский авиалиний» в поле в Новосибирской области будет предъявлено в первом полугодии 2025 года.

ПО ТЕМЕ
Самолет Уральские авиалинии Новосибирская область Фоторепортаж
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Комментарии
4
Гость
1 час
Непонятно, кто растащил самолет, местные жители?
Гость
30 минут
То, что он никуда больше не улетит было понятно с момента той успешной посадки.
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