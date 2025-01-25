Ехали на снегоходе: трое ярославцев провалились под лед в Костромской области

Ярославцы провалились под лед в Костромской области Источник: МЧС по Костромской области











Трое ярославцев — мужчина и две женщины — провалились под лед, катаясь на снегоходе по Костромскому разливу Горьковского водохранилища. Происшествие случилось в ночь на 25 января. О нем рассказали в МЧС по Костромской области.

— Морозная погода на этой неделе немного укрепила лед на водоемах. Тем не менее на реках по-прежнему остаются участки с тонким льдом. Если вес одного человека ледяная корка еще может выдержать, то выезд на водоем на технике чрезвычайно опасен.

️На участке с тонким льдом техника провалилась в воду, — сообщили спасатели.

По информации МЧС, водитель и пассажиры снегохода не пострадали и смогли сами добраться до берега. За медицинской помощью не обращались.

В МЧС напомнили, что выезд техники на лед возможен только в специально разрешенных местах и на организованных ледовых переправах. В ночное время выход и выезд на лед чрезвычайно опасен.