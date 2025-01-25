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Происшествия Ехали на снегоходе: трое ярославцев провалились под лед в Костромской области

Ехали на снегоходе: трое ярославцев провалились под лед в Костромской области

О происшествии сообщили в МЧС

493
2 комментария

Ярославцы провалились под лед в Костромской области

Источник:

Трое ярославцев — мужчина и две женщины — провалились под лед, катаясь на снегоходе по Костромскому разливу Горьковского водохранилища. Происшествие случилось в ночь на 25 января. О нем рассказали в МЧС по Костромской области.

— Морозная погода на этой неделе немного укрепила лед на водоемах. Тем не менее на реках по-прежнему остаются участки с тонким льдом. Если вес одного человека ледяная корка еще может выдержать, то выезд на водоем на технике чрезвычайно опасен.
️На участке с тонким льдом техника провалилась в воду, — сообщили спасатели.

По информации МЧС, водитель и пассажиры снегохода не пострадали и смогли сами добраться до берега. За медицинской помощью не обращались.

В МЧС напомнили, что выезд техники на лед возможен только в специально разрешенных местах и на организованных ледовых переправах. В ночное время выход и выезд на лед чрезвычайно опасен.

Напомним, в ночь на 20 марта 2023 года в Ярославской области произошла трагедия — у села Диево-Городище Некрасовского района под лед Волги провалились пять человек. Среди них был основатель популярной музыкальной группы Cream Soda Дима Нова. Он погиб.

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Комментарии
2
Гость
52 минуты
Нищая Кострома это экстрим по полной
Гость
48 минут
Всё Ок! Выход на лёд запрещён, а выезд разрешен? Для кого интересно?
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