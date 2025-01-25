В Ярославле из многоэтажки выпала девушка Источник: Жесть Ярославль / Telegram, LIVE/Лайв (18+) / Telegram











В Ярославле из окна 17-этажного жилого дома № 9 по улице 3-й Жилой выпала 26-летняя девушка. Происшествие случилось рано утром 25 января. По предварительной информации, девушка летела с 13-го этажа. В соцсетях выложили кадры ее падения на землю, записанные уличной камерой видеонаблюдения. На кадрах видно, что девушка падает на дорогу и уже не двигается. От полученных травм она скончалась.

— На месте работали скорая и полиция. Тело забрали, — написали очевидцы в группе «Жесть Ярославль».

Опубликовано видео происшествия Источник: LIVE/Лайв (18+) / Telegram

Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители. По предварительной информации, смерть девушки не связана с криминалом.