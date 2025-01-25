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Происшествия В Ярославле из многоэтажки выпала девушка

В Ярославле из многоэтажки выпала девушка

В соцсетях выложили видео происшествия

2 720
14 комментариев

В Ярославле из многоэтажки выпала девушка

Источник:

В Ярославле из окна 17-этажного жилого дома № 9 по улице 3-й Жилой выпала 26-летняя девушка. Происшествие случилось рано утром 25 января. По предварительной информации, девушка летела с 13-го этажа. В соцсетях выложили кадры ее падения на землю, записанные уличной камерой видеонаблюдения. На кадрах видно, что девушка падает на дорогу и уже не двигается. От полученных травм она скончалась.

— На месте работали скорая и полиция. Тело забрали, — написали очевидцы в группе «Жесть Ярославль».

Опубликовано видео происшествия

Источник:

Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители. По предварительной информации, смерть девушки не связана с криминалом.

Напомним, вечером 9 января во дворе многоэтажки во Фрунзенском районе Ярославля с 19-го этажа выпал 21-летний парень. Он остался жив. Парень угодил прямо в сугроб у подъезда. Видимо, это его и спасло от мгновенной смерти.

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Комментарии
14
Гость
2 часа
Безнаказанно наркота и безнадёга по плану, без времени на раскачку!😡
Гость
2 часа
в стабильной россии выход через окно 🕯️💀
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