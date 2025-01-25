Надышался угарным газом: в Ярославле при пожаре в пятиэтажке погиб мужчина

В своей квартире при пожаре погиб мужчина Источник: ГУ МЧС по Ярославской области











В Ярославле вечером 24 января вспыхнул пожар на четвертом этаже в пятиэтажном доме № 28 на улице Слепнева во Фрунзенском районе.

— Сообщение о возгорании поступило в 17:43. Ликвидация пожара — в 18:23. В результате повреждена и закопчена квартира на площади 20 квадратных метров, — сообщили в МЧС по Ярославской области.

В пожаре погиб мужчина — хозяин квартиры.

— По предварительной информации, он отравился угарным газом, — сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.

Предварительная причина пожара — тлеющая сигарета.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.