Надышался угарным газом: в Ярославле при пожаре в пятиэтажке погиб мужчина

В Ярославле вечером 24 января вспыхнул пожар на четвертом этаже в пятиэтажном доме № 28 на улице Слепнева во Фрунзенском районе.
— Сообщение о возгорании поступило в 17:43. Ликвидация пожара — в 18:23. В результате повреждена и закопчена квартира на площади 20 квадратных метров, — сообщили в МЧС по Ярославской области.
В пожаре погиб мужчина — хозяин квартиры.
— По предварительной информации, он отравился угарным газом, — сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.
Предварительная причина пожара — тлеющая сигарета.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Утром 25 января в этой же квартире снова увидели дым — загорелся подоконник. Возгорание быстро потушили. На этот раз обошлось без пострадавших.