В Ярославской области сгорела бывшая «комната страха»: назвали причину

В Ярославской области сгорела бывшая «комната страха» Источник: МЧС Ярославской области / Telegram











В МЧС Ярославской области назвали причину пожара в доме № 41 на улице Ростовской в Угличе. Само происшествие случилось 23 января.

— Сообщение о возгорании поступило в 19:06. Ликвидация пожара — в 22:57. В результате пожара повреждено здание на площади 120 квадратных метров. Пострадавших нет, — сообщили в МЧС.

Видео пожара Источник: МЧС Ярославской области / Telegram

Горевшее здание не жилое. Как сообщила «Угличская газета», в начале 2000-х годов в нем располагался аттракцион «Комната страха». Но в последнее время объект был заброшен. Снаружи дом был обложен кирпичом, а внутри — деревянный. Жители Углича предположили в соцсетях, что причиной пожара мог быть поджог.

Пожар тушили почти четыре часа Здание сильно повреждено Внутри всё выгорело 1 из 3 Пожар тушили почти четыре часа Источник: МЧС Ярославской области / Telegram

В МЧС 25 января сообщили:

— Предварительная причина пожара — занос источника открытого огня.