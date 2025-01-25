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Происшествия В Ярославской области сгорела бывшая «комната страха»: назвали причину

В Ярославской области сгорела бывшая «комната страха»: назвали причину

Подробности от МЧС

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6 комментариев

В Ярославской области сгорела бывшая «комната страха»

Источник:

В МЧС Ярославской области назвали причину пожара в доме № 41 на улице Ростовской в Угличе. Само происшествие случилось 23 января.

— Сообщение о возгорании поступило в 19:06. Ликвидация пожара — в 22:57. В результате пожара повреждено здание на площади 120 квадратных метров. Пострадавших нет, — сообщили в МЧС.

Видео пожара

Источник:

Горевшее здание не жилое. Как сообщила «Угличская газета», в начале 2000-х годов в нем располагался аттракцион «Комната страха». Но в последнее время объект был заброшен. Снаружи дом был обложен кирпичом, а внутри — деревянный. Жители Углича предположили в соцсетях, что причиной пожара мог быть поджог.

Пожар тушили почти четыре часа

Здание сильно повреждено

Внутри всё выгорело

1 из 3

Пожар тушили почти четыре часа

Источник:

В МЧС 25 января сообщили:

— Предварительная причина пожара — занос источника открытого огня.

Напомним, ночь на 23 января вспыхнул пожар в многоквартирном доме в Ленинском районе Ярославля — на улице Чехова, 20а. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.

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Комментарии
6
Гость
23 минуты
То дом берендея в Переславле Залесском, то теперь углич и опять все тоже самое пожар, почему надзорные органы не проверяют пожарную безопасность в таких заведениях музеях, и так далее, почему нет элементарных сигнализаций для предотвращения пожаров в таких объектах???? Почему перестали проверять массовые скопления людей где могут быть в это время люди , а отсувуют полностью элементарные датчики которые должны сработать на пожар сразу, ведь на бесплатные датчики для некоторых семей есть деньги, а для того чтоб поставить датчики у пожилых, и ли в каком то объекте как дом берендея, или комнаты страха нет, почему просто не проинспектировать и также установить пожарную систему в обычных объектах, или у пожилых людей????чем они отличаются от других людей????
Гость
21 минута
Ведь оповещатели , и элементарные датчики должны работать, и быть рабочими на любом объекте, или это так сложно надзорным органам проконтролировать???
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