В Ярославской области сгорела бывшая «комната страха»: назвали причину

В МЧС Ярославской области назвали причину пожара в доме № 41 на улице Ростовской в Угличе. Само происшествие случилось 23 января.
— Сообщение о возгорании поступило в 19:06. Ликвидация пожара — в 22:57. В результате пожара повреждено здание на площади 120 квадратных метров. Пострадавших нет, — сообщили в МЧС.
Горевшее здание не жилое. Как сообщила «Угличская газета», в начале 2000-х годов в нем располагался аттракцион «Комната страха». Но в последнее время объект был заброшен. Снаружи дом был обложен кирпичом, а внутри — деревянный. Жители Углича предположили в соцсетях, что причиной пожара мог быть поджог.
В МЧС 25 января сообщили:
— Предварительная причина пожара — занос источника открытого огня.
Напомним, ночь на 23 января вспыхнул пожар в многоквартирном доме в Ленинском районе Ярославля — на улице Чехова, 20а. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.