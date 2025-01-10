Под ударом жилые дома и школа: Ростовскую область атакуют беспилотники

ВСУ атаковали несколько регионов России Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











В Ростовской области заметили беспилотники, уже удалось уничтожить 16 дронов. Многие здания и автомобили получили повреждения. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

— Силы и средства ПВО отражают в Ростовской области массированную воздушную атаку врага. На данный момент уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 16 БПЛА, — написал Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.

Глава региона сообщил о последствиях атак. В селе Чалтырь возник пожар в частном доме. Также загорелись припаркованные рядом автомобили. В селе Крым пожарные тушат пожар на территории производственного предприятия.

В хуторе Крюков Куйбышевского выбило стёкла, повредило фасады и кровлю в семи жилых домах и школе. По предварительным данным, люди не пострадали.