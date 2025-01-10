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Происшествия Атаки БПЛА Под ударом жилые дома и школа: Ростовскую область атакуют беспилотники

Под ударом жилые дома и школа: Ростовскую область атакуют беспилотники

Возникло несколько пожаров

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ВСУ атаковали несколько регионов России

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В Ростовской области заметили беспилотники, уже удалось уничтожить 16 дронов. Многие здания и автомобили получили повреждения. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

— Силы и средства ПВО отражают в Ростовской области массированную воздушную атаку врага. На данный момент уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 16 БПЛА, — написал Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.

Глава региона сообщил о последствиях атак. В селе Чалтырь возник пожар в частном доме. Также загорелись припаркованные рядом автомобили. В селе Крым пожарные тушат пожар на территории производственного предприятия.

В хуторе Крюков Куйбышевского выбило стёкла, повредило фасады и кровлю в семи жилых домах и школе. По предварительным данным, люди не пострадали.

Также в ночь на 10 января губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в пригороде Воронежа подавили несколько беспилотников. Там тоже не обошлось без последствий. На одном из предприятий выбило стёкла, несколько частных домов и автомобилей тоже получили повреждения.

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Атака БПЛА Дроны Повреждения Ростовская область
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