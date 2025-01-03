Самолет упал на здание с людьми в Калифорнии, есть погибшие. Кадры с места крушения

В США случилась авиакатастрофа. Там небольшой самолет упал на здание в калифорнийском Фуллертоне. О происшествии сообщила местная полиция.
Крушение случилось возле аэропорта. На месте ЧП начался пожар. По данным правоохранителей, один человек погиб, 15 пострадали.
Представитель полиции Фуллертона Кристи Уэллс передала, что сообщение о крушении самолета поступило в 14:09 по местному времени (01:09 мск 3 января). Сотрудников и посетителей эвакуировали из близлежащих зданий.
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Число жертв авиакатастрофы выросло до двух, пострадали 18 человек, сообщает полиция.
По данным телеграм-канала Shot, самолет упал на крышу склада с медикаментами, принадлежащего местной больнице. Крушение произошло при попытке совершить посадку. Пилот и пассажир погибли. 18 пострадавших — сотрудники склада.
Ранее мы писали о том, что в Канаде при посадке загорелся самолет. Шасси не смогли открыться должным образом. Воздушное судно загорелось после удара крылом о взлетно-посадочную полосу. До этого самолет потерпел крушение в Южной Корее — десятки пассажиров погибли.
Мы писали о трагедии, случившейся в Казахстане. Утром 25 декабря недалеко от аэропорта Актау потерпел крушение пассажирский самолет. Он летел из Баку в Грозный, рейс выполняла Azerbaijan Airlines.
В момент крушения на борту находились 67 пассажиров и пять членов экипажа. 28 пассажиров выжили.
Из 16 россиян, находившихся на борту упавшего самолета, выжили лишь девять. По последним данным, жертвами крушения стали 38 человек.
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