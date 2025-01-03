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Происшествия Самолет упал на здание с людьми в Калифорнии, есть погибшие. Кадры с места крушения

Самолет упал на здание с людьми в Калифорнии, есть погибшие. Кадры с места крушения

Авиакатастрофа случилась возле аэропорта

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В соцсетях распространяется видео, предположительно, с места крушения самолета

Источник:

В США случилась авиакатастрофа. Там небольшой самолет упал на здание в калифорнийском Фуллертоне. О происшествии сообщила местная полиция.

Крушение случилось возле аэропорта. На месте ЧП начался пожар. По данным правоохранителей, один человек погиб, 15 пострадали.

Источник:

Представитель полиции Фуллертона Кристи Уэллс передала, что сообщение о крушении самолета поступило в 14:09 по местному времени (01:09 мск 3 января). Сотрудников и посетителей эвакуировали из близлежащих зданий.

Обновлено.

Число жертв авиакатастрофы выросло до двух, пострадали 18 человек, сообщает полиция.

По данным телеграм-канала Shot, самолет упал на крышу склада с медикаментами, принадлежащего местной больнице. Крушение произошло при попытке совершить посадку. Пилот и пассажир погибли. 18 пострадавших — сотрудники склада.

Ранее мы писали о том, что в Канаде при посадке загорелся самолет. Шасси не смогли открыться должным образом. Воздушное судно загорелось после удара крылом о взлетно-посадочную полосу. До этого самолет потерпел крушение в Южной Корее — десятки пассажиров погибли.

Мы писали о трагедии, случившейся в Казахстане. Утром 25 декабря недалеко от аэропорта Актау потерпел крушение пассажирский самолет. Он летел из Баку в Грозный, рейс выполняла Azerbaijan Airlines.

В момент крушения на борту находились 67 пассажиров и пять членов экипажа. 28 пассажиров выжили.

Из 16 россиян, находившихся на борту упавшего самолета, выжили лишь девять. По последним данным, жертвами крушения стали 38 человек.

Всю информацию об авиакатастрофе мы собираем в отдельной теме.

ПО ТЕМЕ
Авиакатастрофа Крушение самолета Самолет ЧП Упал самолет
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