Самолет упал на здание с людьми в Калифорнии, есть погибшие. Кадры с места крушения

В соцсетях распространяется видео, предположительно, с места крушения самолета Источник: rian_ru / Т.me

В США случилась авиакатастрофа. Там небольшой самолет упал на здание в калифорнийском Фуллертоне. О происшествии сообщила местная полиция.

Крушение случилось возле аэропорта. На месте ЧП начался пожар. По данным правоохранителей, один человек погиб, 15 пострадали.

Источник: shot_shot / T.me

Представитель полиции Фуллертона Кристи Уэллс передала, что сообщение о крушении самолета поступило в 14:09 по местному времени (01:09 мск 3 января). Сотрудников и посетителей эвакуировали из близлежащих зданий.

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Число жертв авиакатастрофы выросло до двух, пострадали 18 человек, сообщает полиция.

По данным телеграм-канала Shot, самолет упал на крышу склада с медикаментами, принадлежащего местной больнице. Крушение произошло при попытке совершить посадку. Пилот и пассажир погибли. 18 пострадавших — сотрудники склада.

Ранее мы писали о том, что в Канаде при посадке загорелся самолет. Шасси не смогли открыться должным образом. Воздушное судно загорелось после удара крылом о взлетно-посадочную полосу. До этого самолет потерпел крушение в Южной Корее — десятки пассажиров погибли.

Мы писали о трагедии, случившейся в Казахстане. Утром 25 декабря недалеко от аэропорта Актау потерпел крушение пассажирский самолет. Он летел из Баку в Грозный, рейс выполняла Azerbaijan Airlines.

В момент крушения на борту находились 67 пассажиров и пять членов экипажа. 28 пассажиров выжили.

Из 16 россиян, находившихся на борту упавшего самолета, выжили лишь девять. По последним данным, жертвами крушения стали 38 человек.