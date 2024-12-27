Атака беспилотников или туман? Росавиация объяснила, почему разбившийся в Казахстане самолет не сел в Грозном

Самолет, который рухнул в Актау Источник: читатель Городских порталов











В казахстанском городе Актау 25 декабря разбился самолет, летевший в Грозный. В момент крушения на борту находились 67 пассажиров и пять членов экипажа. В настоящее время есть несколько версий того, что могло привести к авиакатастрофе. Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров сделал несколько заявлений по этому поводу.

— Украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в городах Грозный и Владикавказ. В связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим «Ковер», предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства, — отметил Ядров.

Командир воздушного судна предпринял две попытки посадить самолет в Грозном, однако попытки были безуспешны. В районе воздушной гавани наблюдался плотный туман. На высоте 500 метров не было видимости.

— Командиру предлагались другие аэропорты. Он принял решение следовать в аэропорт Актау, — подытожил руководитель Росавиации.

Ядров добавил, что в настоящее время много разных обстоятельств, которые могли привести к трагедии. В связи с крушением самолета Embraer близ Актау российская сторона немедленно сообщила казахским и азербайджанским коллегам о своей полной и всеобъемлющей готовности к сотрудничеству по расследованию этой трагедии.

28 пассажиров выжили после крушения самолета компании Azerbaijan Airlines. Их доставили в больницу. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан, девять из них выжили. Оба пилота авиалайнера погибли. Также среди пассажиров были 37 граждан Азербайджана, шесть граждан Казахстана и три гражданина Кыргызстана.