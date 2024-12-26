Два человека в больнице: под Ярославлем произошло массовое ДТП

Массовое ДТП произошло под Ярославлем утром 26 декабря. В 7:10 на трассе «Золотое кольцо» у деревни Корюково в Ярославском районе столкнулись три автомобиля — «Лада», «Форд» и «Шевроле». На кадрах с места аварии видно, что одна из машин опрокинулась в кювет. Остальные разбросаны по дороге с помятыми кузовами.
— Водителей автомобилей «Лада» и «Шевроле» доставили в медицинское учреждение, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
После аварии на трассе образовалась пробка. Сейчас затора уже практически нет.
Напомним, 21 декабря под Ярославлем в ДТП с участием трех автомобилей погибли два друга — 37-летний звукорежиссер Максим Родионов и 40-летний арт-директор компании «ГОРКА SOUND» Денис Лемтюгов. Они возвращались домой после корпоратива. Ехали на «Газели», в кузове которой находилось музыкальное оборудование. В районе поселка Туношна в их автомобиль влетела «Лада-Ларгус». «Газель» выехала на встречку и столкнулась с другим грузовиком. Водитель этого грузовика также погиб. Виновника аварии задержали. Сейчас он находится в СИЗО.