Два человека в больнице: под Ярославлем произошло массовое ДТП

Произошло массовое ДТП на Костромском шоссе Источник: Жесть Ярославль / Telegram











Массовое ДТП произошло под Ярославлем утром 26 декабря. В 7:10 на трассе «Золотое кольцо» у деревни Корюково в Ярославском районе столкнулись три автомобиля — «Лада», «Форд» и «Шевроле». На кадрах с места аварии видно, что одна из машин опрокинулась в кювет. Остальные разбросаны по дороге с помятыми кузовами.

— Водителей автомобилей «Лада» и «Шевроле» доставили в медицинское учреждение, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Кадры с места происшествия Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

После аварии на трассе образовалась пробка. Сейчас затора уже практически нет.