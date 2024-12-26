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Происшествия Два человека в больнице: под Ярославлем произошло массовое ДТП

Два человека в больнице: под Ярославлем произошло массовое ДТП

Первые подробности происшествия

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Произошло массовое ДТП на Костромском шоссе

Источник:

Массовое ДТП произошло под Ярославлем утром 26 декабря. В 7:10 на трассе «Золотое кольцо» у деревни Корюково в Ярославском районе столкнулись три автомобиля — «Лада», «Форд» и «Шевроле». На кадрах с места аварии видно, что одна из машин опрокинулась в кювет. Остальные разбросаны по дороге с помятыми кузовами.

— Водителей автомобилей «Лада» и «Шевроле» доставили в медицинское учреждение, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Кадры с места происшествия

Источник:

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

После аварии на трассе образовалась пробка. Сейчас затора уже практически нет.

Напомним, 21 декабря под Ярославлем в ДТП с участием трех автомобилей погибли два друга — 37-летний звукорежиссер Максим Родионов и 40-летний арт-директор компании «ГОРКА SOUND» Денис Лемтюгов. Они возвращались домой после корпоратива. Ехали на «Газели», в кузове которой находилось музыкальное оборудование. В районе поселка Туношна в их автомобиль влетела «Лада-Ларгус». «Газель» выехала на встречку и столкнулась с другим грузовиком. Водитель этого грузовика также погиб. Виновника аварии задержали. Сейчас он находится в СИЗО.

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ДТП Массовая авария Пострадали люди
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