Может грозить до 15 лет: суд в Ярославле отправил в СИЗО участника массовой аварии

В Ярославской области отправили в СИЗО водителя, попавшего в массовое ДТП под Туношной Источник: прокуратура Ярославской области / T.me











Вечером 23 декабря Ярославский районный суд отправил в СИЗО 21-летнего водителя, который попал в массовое ДТП под Туношной. Молодой человек пробудет под стражей до 20 февраля 2025 года.

Его обвиняют по пункту «а» части 6 статьи 264 УК РФ — нарушении лицом, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть трех человек.

— Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, — пояснили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Под Ярославлем столкнулись две «Газели» и легковушка Источник: УМВД России по Ярославской области / Telegram «Лада-Ларгус» после столкновения оказалась в кювете Источник: УМВД России по Ярославской области / Telegram

По предварительным данным, водитель «Лады-Ларгус», находящийся в состоянии опьянения, при перестроении врезался в «Газель», из-за чего «Газель» выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с «Газелью-Некст».

В аварии погибли водитель «Газели Некст», а также водитель и пассажир «Газели». В последней после проведения корпоратива ехали два друга — звукорежиссер, 37-летний Максим Родионов, и арт-директор компании «ГОРКА SOUND» 40-летний Денис Лемтюгов. В их машине было много дорогостоящей техники для проведения праздников. От удара оборудование раскидало по проезжей части.

Видео с места аварии на трассе Ярославль — Кострома Источник: читатель 76.RU

Еще двоих пассажиров «Газели-Некст» увезли в больницу, однако после осмотра медиков их отпустили домой. Все новости, связанные с расследованием дела о ДТП, мы публикуем в специальном сюжете.