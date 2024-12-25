Azerbaijan Airlines опубликовала список пассажиров, которые были на борту упавшего самолета

Лайнер рухнул недалеко от Актау (Казахстан) Источник: Читатель Городских порталов











Авиакомпания Azerbaijan Airlines, борт которой упал в Казахстане, опубликовала список пассажиров. Все они летели из Баку в Грозный и были в самолете в момент крушения.

Всего на борту разбившегося лайнера было 62 пассажира и пять членов экипажа. Среди них было 16 россиян.

Список пассажиров опубликовала Azerbaijan Airlines Источник: Мария Романова / Городские порталы











На данный момент известно о 28 выживших. Такие данные приводит МЧС Казахстана.

Вероятной причиной крушения стало столкновение борта с птицами, сообщала ранее Росавиация. Пассажиры сообщили, что помимо этого в самолете взорвался баллон, после чего они потеряли сознание.