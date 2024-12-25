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Происшествия Крушение самолета в Актау Azerbaijan Airlines опубликовала список пассажиров, которые были на борту упавшего самолета

Azerbaijan Airlines опубликовала список пассажиров, которые были на борту упавшего самолета

Среди них 16 россиян

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Лайнер рухнул недалеко от Актау (Казахстан)

Источник:

Авиакомпания Azerbaijan Airlines, борт которой упал в Казахстане, опубликовала список пассажиров. Все они летели из Баку в Грозный и были в самолете в момент крушения.

Всего на борту разбившегося лайнера было 62 пассажира и пять членов экипажа. Среди них было 16 россиян.

Список пассажиров опубликовала Azerbaijan Airlines

Источник:

На данный момент известно о 28 выживших. Такие данные приводит МЧС Казахстана.

Вероятной причиной крушения стало столкновение борта с птицами, сообщала ранее Росавиация. Пассажиры сообщили, что помимо этого в самолете взорвался баллон, после чего они потеряли сознание.

Мы ведем онлайн-трансляцию, в которой собираем все, что известно о падении самолета.

ПО ТЕМЕ
Крушение самолета Авиакатастрофа Список пассажиров
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