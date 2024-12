«Кто послал танкеры в море в шторм?» Разбираемся в причинах и масштабах экологической катастрофы в Керченском проливе

«Птицы взлететь уже не могут — бьются отчаянно»

«Катастрофа была 17 лет назад и ничему не научила!»

«Глобальный урон море не понесет»

По итогам трагедии 2007 года Александр Коршенко и его коллеги-ученые Юрий Ильин и Виолета Великова написали монографию на английском языке по заказу Международной Черноморской комиссии — межправительственного органа по выполнению Конвенции по защите Черного моря от загрязнения. Книгу назвали «Oil spill accident in the Kerch Strait in November 2007» («Авария с разливом нефти в Керченском проливе в ноябре 2007 года»).