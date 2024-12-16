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Происшествия В Ростове-на-Дону мужчина с ножом нанес десятки ударов по случайным прохожим. Погибла девушка

В Ростове-на-Дону мужчина с ножом нанес десятки ударов по случайным прохожим. Погибла девушка

СМИ сообщают еще о двух пострадавших

526
9 комментариев

Фото предполагаемого убийцы

Источник:

Мужчина с ножом напал на нескольких человек в Ростове-на-Дону.

Как сообщает телеграм-канал 112, сначала неадекват безо всякой причины набросился на подростка на улице Орбитальной. Он нанес множество ударов в область головы. Школьнику чудом удалось спастись: нож пролетал мимо либо попадал по наушникам.

Всего несколько минут спустя мужчина зашел в подъезд многоквартирного дома на улице Венеры, где жестоко расправился с девушкой. По данным Readovka, убийца нанес около 40 ножевых ранений. Девушка скончалась на руках у медиков. По предварительным данным, ей было 24 года.

СМИ также сообщают о третьем пострадавшем, однако обстоятельства нападения не приводятся.

В МВД сообщили, что мужчину удалось задержать по горячим следам. Число пострадавших уточняется.

Видео задержания

Источник:

— На вопросы следователей 26-летний Владислав К. пока отказывается отвечать. Его проверили на алкоголь — результат отрицательный. Оперативники выясняют, был ли он судим и находится ли на психиатрическом учете, — уточняет телеграм-канал 112.

Mash со ссылкой на источники пишет, что мужчина работал кальянщиком и имеет множество долгов по микрозаймам.

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Комментарии
9
Гость
2 часа
Нужно таких в расход пускать на месте, при задержании.
Гость
3 часа
Всюду посеяли семена Зла по плану и они дают обильные всходы 😈
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