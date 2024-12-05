Пострадало три человека: на видео попало, как легковушка влетела в опору моста в Ярославле

В аварии пострадало три человека Источник: Жесть Ярославль / Telegram











Момент, как 5 декабря легковушка влетела в опору моста на Московском проспекте Ярославля, попал на видео. На кадрах видно, что автомобиль на приличной скорости несется по дороге. И, видимо, не вписавшись в поворот, перелетает через дорожные ограждения, а дальше врезается в бетонный столб.

Момент ДТП попал на камеру Источник: Жесть Ярославль / Telegram

— Авария произошла около 11:20. 50-летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле», совершил наезд на препятствие, — сообщили порталу 76.RU в УМВД России по Ярославской области.

В аварии пострадало три человека — водитель и два пассажира легковушки. По уточненным данным Минздрава, одного из пострадавших оставили на лечение в больнице. Двоих отпустили на амбулаторное лечение.

После ДТП на Московском проспекте растянулась 1,5-километровая пробка.