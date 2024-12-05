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Происшествия Пострадало три человека: на видео попало, как легковушка влетела в опору моста в Ярославле

Пострадало три человека: на видео попало, как легковушка влетела в опору моста в Ярославле

Автомобиль ударился и опрокинулся

489
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В аварии пострадало три человека

Источник:

Момент, как 5 декабря легковушка влетела в опору моста на Московском проспекте Ярославля, попал на видео. На кадрах видно, что автомобиль на приличной скорости несется по дороге. И, видимо, не вписавшись в поворот, перелетает через дорожные ограждения, а дальше врезается в бетонный столб.

Момент ДТП попал на камеру

Источник:

— Авария произошла около 11:20. 50-летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле», совершил наезд на препятствие, — сообщили порталу 76.RU в УМВД России по Ярославской области.

В аварии пострадало три человека — водитель и два пассажира легковушки. По уточненным данным Минздрава, одного из пострадавших оставили на лечение в больнице. Двоих отпустили на амбулаторное лечение.

После ДТП на Московском проспекте растянулась 1,5-километровая пробка.

Вся информация о происшествии в нашей онлайн-трансляции.

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ДТП Авария Происшествие Машина Автомобиль Московский проспект
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Комментарии
1
Гость
1 минута
"Чем больше сдадим, тем лучше"(цитата из к.ф" Джентльмены удачи")
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