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В аварии пострадали трое: на Московском проспекте перевернулась легковушка. Видео

Подробнее о ДТП в Ярославле

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13 комментариев

Днем 5 декабря в Ярославле легковушка заехала на отбойник под железнодорожным мостом на Московском проспекте. После аварии начала расти пробка.

В этой онлайн-трансляции публикуем всё, что известно о ДТП.

Анастасия Вязигина

Состояние пострадавших

По уточненным данным Минздрава, одного из пострадавших оставили на лечение в больнице.

— Двое на амбулаторное лечение, один госпитализирован — состояние средней тяжести, — уточнили 76.RU в пресс-службе Минздрава.

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Анастасия Вязигина

Как сообщили 76.RU в пресс-службе Министерства здравоохранения, пострадавшие проходят обследование. Информация об их состоянии уточняется.

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Екатерина Лещенкова

По предварительным данным полиции, в аварии пострадало три человека — водитель и двое пассажиров «Шевроле». Они доставлены в больницу.

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Анастасия Вязигина

Оперативные новости мы публикуем в нашем Telegram-канале.

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Анастасия Вязигина

Уточнение от полиции

В пресс-службе управления МВД России по Ярославской области уточнили детали аварии.

 — ДТП произошло около 11:20 в районе дома № 89/2 по Московскому проспекту Ярославля. 50-летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле», совершил наезд на препятствие. Информация о пострадавших уточняется, — сообщили порталу 76.RU в полиции.

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Анастасия Вязигина

К 12:15 МЧС и реанимобили покинули место ДТП. Разбитая легковушка лежит между двух отбойников. Публикуем новые фото.

Передняя часть иномарки — всмятку

Источник:

Машина завалилась на бок

Источник:

Содержимое багажника оказалось на улице

Источник:

Частично затруднено движение на Суздальском шоссе, Фрунзе и Московском проспектах

Источник:

Предварительно, машина врезалась в бетонное основание железнодорожного моста

Источник:
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Анастасия Вязигина

Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», на проспектах Фрунзе и Московском, а также на Суздальском шоссе образовалась пробка.

Заторы попали на камеры «Ярнета». На проспекте скапливается общественный транспорт.

В районе аварии растет пробка

Источник:

Автобусы выстроились в очередь

Источник:

В районе аварии растет пробка

Источник:
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Анастасия Вязигина

Сведения о пострадавших уточняются.

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Анастасия Вязигина

Первые сообщения с места аварии:

— Московский, только что. На месте работают спасатели, скорая, полиция, — пишут очевидцы в группе «Жесть Ярославль».

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Анастасия Вязигина

Первое видео последствий аварии. На месте работают спасатели и медики.

Информация о пострадавших уточняется

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Авария ДТП Московский проспект Легковушка Пробка
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Комментарии
13
Гость
2 часа
Самое главное, что все водители лихачат, гонятся, подрезают друг друга или создают аварийные ситуации, многие смотрят в телефоны, отвлекаются и что Вы хотите. Из-за таких горе-водителей, страдают невиновные- пассажиры что едут в этой машине, пешеходы и др. ГАИ нет, все расформировано, проще говоря УБИТО и кто теперь будет контролировать правопорядок улиц города- не понятно! Мте такого беднягу, простите, не жалко, он виноват и пусть отвечает перед судом, выплачивает убытки автодорожникам, потерпевшим и ШТРАФ в 100000 руб., чтобы для других было уроком а не свою варежку открывать и лихо ездить... НЕ ЖАЛКО!
Гость
3 часа
Настроили ловушек, нормально не проехать.
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