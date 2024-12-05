В аварии пострадали трое: на Московском проспекте перевернулась легковушка. Видео

Днем 5 декабря в Ярославле легковушка заехала на отбойник под железнодорожным мостом на Московском проспекте. После аварии начала расти пробка.
В этой онлайн-трансляции публикуем всё, что известно о ДТП.
Состояние пострадавших
По уточненным данным Минздрава, одного из пострадавших оставили на лечение в больнице.
— Двое на амбулаторное лечение, один госпитализирован — состояние средней тяжести, — уточнили 76.RU в пресс-службе Минздрава.
Как сообщили 76.RU в пресс-службе Министерства здравоохранения, пострадавшие проходят обследование. Информация об их состоянии уточняется.
По предварительным данным полиции, в аварии пострадало три человека — водитель и двое пассажиров «Шевроле». Они доставлены в больницу.
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Уточнение от полиции
В пресс-службе управления МВД России по Ярославской области уточнили детали аварии.
— ДТП произошло около 11:20 в районе дома № 89/2 по Московскому проспекту Ярославля. 50-летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле», совершил наезд на препятствие. Информация о пострадавших уточняется, — сообщили порталу 76.RU в полиции.
К 12:15 МЧС и реанимобили покинули место ДТП. Разбитая легковушка лежит между двух отбойников. Публикуем новые фото.
Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», на проспектах Фрунзе и Московском, а также на Суздальском шоссе образовалась пробка.
Заторы попали на камеры «Ярнета». На проспекте скапливается общественный транспорт.
Сведения о пострадавших уточняются.
Первые сообщения с места аварии:
— Московский, только что. На месте работают спасатели, скорая, полиция, — пишут очевидцы в группе «Жесть Ярославль».
Первое видео последствий аварии. На месте работают спасатели и медики.