Пробка на 1,5 километра: на Московском проспекте Ярославля автомобиль влетел в опору моста

На Московском проспекте в Ярославле перевернулся автомобиль Источник: Жесть Ярославль / Vk.com, читатель 76.RU











5 декабря в Ярославле под железнодорожным мостом на Московском проспекте перевернулся автомобиль. На кадрах, сделанных очевидцами, видно, что машина оказалась между дорожными ограждениями у колонны моста. Детали ДТП раскрыли в полиции:

— ДТП произошло около 11:20 в районе дома № 89/2 по Московскому проспекту Ярославля. 50-летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле», совершил наезд на препятствие. Информация о пострадавших уточняется, — сообщили порталу 76.RU в УМВД России по Ярославской области.

Видео с места ДТП Источник: читатель 76.RU

На месте ДТП работали пожарные, медики и ГИБДД. Сразу после происшествия от автовокзала до места аварии растянулась 1,5-километровая пробка. Автомобилисты также встали в затор на Суздальском шоссе.

Еще одно видео с места ДТП Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Мы публикуем оперативные сведения об аварии в онлайн-трансляции.

Обновление информации на 12:50: