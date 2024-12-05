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Происшествия Пробка на 1,5 километра: на Московском проспекте Ярославля автомобиль влетел в опору моста

Пробка на 1,5 километра: на Московском проспекте Ярославля автомобиль влетел в опору моста

Первые подробности ДТП

3 170
5 комментариев

На Московском проспекте в Ярославле перевернулся автомобиль

Источник:

5 декабря в Ярославле под железнодорожным мостом на Московском проспекте перевернулся автомобиль. На кадрах, сделанных очевидцами, видно, что машина оказалась между дорожными ограждениями у колонны моста. Детали ДТП раскрыли в полиции:

— ДТП произошло около 11:20 в районе дома № 89/2 по Московскому проспекту Ярославля. 50-летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле», совершил наезд на препятствие. Информация о пострадавших уточняется, — сообщили порталу 76.RU в УМВД России по Ярославской области.

Видео с места ДТП

Источник:

На месте ДТП работали пожарные, медики и ГИБДД. Сразу после происшествия от автовокзала до места аварии растянулась 1,5-километровая пробка. Автомобилисты также встали в затор на Суздальском шоссе.

Еще одно видео с места ДТП

Источник:

Мы публикуем оперативные сведения об аварии в онлайн-трансляции.

Обновление информации на 12:50:

По предварительным данным полиции, в аварии пострадали три человека — водитель и двое пассажиров «Шевроле». Они доставлены в больницу.

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ДТП Пробка Московский проспект Перевернувшаяся машина
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Комментарии
5
Гость
1 час
"Пробку" создали Спецмашины.. А пострадавший автомобиль лежит на боку спокойненько между двух ограждений и никому не мешает..
VanGoga
37 минут
А не надо в телефоне залипать! Не жалко!
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