«Представлял опасность для окружающих»: в Ярославле изменили движение поезда из-за боеприпаса

Днем 27 ноября в Ярославле изменили расписание поезда из-за найденного боеприпаса. Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, снаряд заметили рабочие неподалеку от железнодорожных путей Московского вокзала в Красноперекопском районе.
— Боеприпас представлял опасность для окружающих. С соблюдением необходимых мер безопасности его вывезли на специализированный полигон и уничтожили, — рассказали в управлении Росгвардии по Ярославской области.
Взрывотехники установили, что у путей — 122-х миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. На нем были следы коррозии.
Из-за случившегося один из поездов не стал останавливаться на Московском вокзале. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе СЖД.
— Пригородный поезд № 6004 Александров — Ярославль-Главный проследовал по маршруту без остановки на станции Ярославль Московский в связи с проведением правоохранительными органами оперативных мероприятий, — сообщили порталу 76.RU.