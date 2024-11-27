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Происшествия «Представлял опасность для окружающих»: в Ярославле изменили движение поезда из-за боеприпаса

«Представлял опасность для окружающих»: в Ярославле изменили движение поезда из-за боеприпаса

Где нашли снаряд

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В Ярославле нашли опасный снаряд

Источник:

Днем 27 ноября в Ярославле изменили расписание поезда из-за найденного боеприпаса. Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, снаряд заметили рабочие неподалеку от железнодорожных путей Московского вокзала в Красноперекопском районе.

— Боеприпас представлял опасность для окружающих. С соблюдением необходимых мер безопасности его вывезли на специализированный полигон и уничтожили, — рассказали в управлении Росгвардии по Ярославской области.

Взрывотехники установили, что у путей — 122-х миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. На нем были следы коррозии.

Снаряд обнаружили рабочие

Источник:

Из-за случившегося один из поездов не стал останавливаться на Московском вокзале. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе СЖД.

— Пригородный поезд № 6004 Александров — Ярославль-Главный проследовал по маршруту без остановки на станции Ярославль Московский в связи с проведением правоохранительными органами оперативных мероприятий, — сообщили порталу 76.RU.

ПО ТЕМЕ
Поезда Росгвардия Снаряд времен ВОВ Московский вокзал Северная железная дорога
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