«Представлял опасность для окружающих»: в Ярославле изменили движение поезда из-за боеприпаса

В Ярославле нашли опасный снаряд Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Днем 27 ноября в Ярославле изменили расписание поезда из-за найденного боеприпаса. Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, снаряд заметили рабочие неподалеку от железнодорожных путей Московского вокзала в Красноперекопском районе.

— Боеприпас представлял опасность для окружающих. С соблюдением необходимых мер безопасности его вывезли на специализированный полигон и уничтожили, — рассказали в управлении Росгвардии по Ярославской области.

Взрывотехники установили, что у путей — 122-х миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. На нем были следы коррозии.

Снаряд обнаружили рабочие Источник: управление Росгвардии по Ярославской области











Из-за случившегося один из поездов не стал останавливаться на Московском вокзале. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе СЖД.