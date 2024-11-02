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Происшествия После снегопада жители Ярославской области остались без света: когда вернут электричество

После снегопада жители Ярославской области остались без света: когда вернут электричество

В регионе работают более 150 энергетиков

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Власти рассказали, когда вернут электричество после снегопада в Ярославской области

После непогоды в ночь на 2 ноября жители Ярославской области остались без электричества. Причина — циклон, который принес в регион мокрый снег и усиленный ветер.

Как сообщили в пресс-службе филиала ПАО «Россети Центр» — «Ярэнерго», отключение света произошло в деревнях и селах Ростовского и Переславского районов. Специалисты работают в усиленном режиме.

— Мокрый снег, дождь, сильный ветер с порывами до 17 м/с вызвал локальные нарушения электроснабжения. <…> Последствия непогоды устраняют 55 бригад «Ярэнерго»: 157 специалистов, 61 единица спецтехники. Для подачи электроэнергии социально значимым объектам подготовлены 79 резервных источников электроснабжения, — объяснили в пресс-службе организации.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях на ЛЭП можно на «Светлую линию 220» 8-800-220-0-220 (бесплатно, круглосуточно).

Число населенных пунктов не уточняется, поскольку энергетики приступили к восстановлению энергоснабжения.

Переславские власти предупредили, что электричество подадут до шести вечера.

— В части населенных пунктов в сельской местности произошло аварийное отключение электроэнергии. Россети перешли на усиленный режим работы. Восстановлением э/э занимаются 10 аварийных бригад, предпринимают все необходимые действия, чтобы восстановить электричество сегодня до конца дня, 18:00, — говорится в сообщении администрации Переславского района.

Из-за проблем с электроснабжением после стихии развернут оперштаб.

Напомним, 1 ноября в управлении МЧС по Ярославской области предупреждали о сильном ветре и мокром снеге, непогода задержится до вечера 2 ноября. По версии синоптиков, на погоду в Центральной России влияет циклон «Лидия», на смену которого стремится «Мартина». Ранее мы публиковали подробный прогноз погоды на ноябрь.

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