В эту ночь смеялись, гадали и пытались хотя бы чуть-чуть перехитрить судьбу Источник: GPT

Последняя ночь осени — время, когда хочется хоть одним глазком подглядеть, что принесет зима: приятные перемены, новый роман, хорошие новости или просто долгожданное ощущение, что всё наконец идет как надо. А когда еще предаваться таким мечтам, если не на пороге нового сезона, за месяц до наступления Нового года?

В старину с приходом холодов начинался сезон деревенских посиделок. Полевые работы оставались позади, вечера становились длиннее, и молодежь собиралась в избах, чтобы скоротать время за разговорами, рукоделием, песнями и веселыми играми. Ну а какие посиделки без разговоров о любви и попыток узнать свою судьбу?

Особенно много гадательных обрядов на Руси было связано с зимними праздниками. Девушки пытались выяснить, когда выйдут замуж, каким окажется будущий супруг, будет ли в доме достаток и какие перемены сулит грядущий год. Причем для этого не требовалось никакого особенного реквизита: предсказателями становились самые обыкновенные бытовые предметы, а иногда и домашние животные.

Как в старину гадали на судьбу

Некоторые способы заглянуть в будущее сегодня вызывают улыбку, другие до сих пор пользуются популярностью. Вот лишь несколько любопытных старинных гаданий:

на сапожке. Девушки бросали обувь за ворота и смотрели, куда укажет носок упавшего сапога. С той стороны, согласно поверью, и следовало ждать жениха;

на поленьях. Из поленницы наугад доставали полено и по его внешнему виду судили о будущем супруге. Длинное обещало высокого жениха, а гладкое могло сулить мужа с добрым характером;

на петухе. Перед птицей раскладывали зерно, деньги, кольца, ставили зеркало и наблюдали, что привлечет ее внимание. Зерно сулило хозяйственного мужа, кольцо — скорое замужество, а зеркало — супруга, любящего покрасоваться;

на воске. Расплавленный воск выливали в холодную воду и внимательно рассматривали получившиеся фигурки, пытаясь разглядеть в них подсказки о будущих событиях;

на зеркалах. Самые смелые девушки при свете свечей всматривались в отражение, надеясь увидеть лицо суженого;

на спрятанных предметах. В накрытые платком блюда помещали разные вещи, а затем доставали их наугад. Каждый предмет имел свое символическое значение: например, кольцо предвещало свадьбу.

Последнее гадание особенно легко адаптировать к современным реалиям. И даже накрывать ничего платком не придется! Предлагаем в последнюю ночь осени немного пофантазировать и узнать, под знаком чего мог бы пройти ваш декабрь.

Причем совершенно необязательно быть незамужней девушкой: согласитесь, любопытство к собственному будущему не зависит ни от возраста, ни от семейного положения.

Что ждет вас до конца года?

Посмотрите на пять предметов и выберите тот, который первым привлек ваше внимание. Долго раздумывать не нужно — доверьтесь интуиции. А затем переверните картинку и прочитайте свое символическое предсказание.