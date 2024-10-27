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Город Центральную Россию завалит снегом: синоптики назвали погоду в ноябре «сложной и опасной»

Центральную Россию завалит снегом: синоптики назвали погоду в ноябре «сложной и опасной»

Подробный прогноз

9 839
17 комментариев

Каким будет начало ноября

Ноябрь стартует в Центральной России со снегопадов. Синоптики назвали погоду на грядущей неделе «крайне сложной и опасной».

В понедельник ожидается дождь, а термометры последний раз в этом году покажут +8…+10 °С. Во вторник тоже ожидаются небольшие дожди, посвежеет до +6 °С. В среду распогодится, но похолодает до околонулевой отметки, местами возможны заморозки.

— Октябрь закончится на минорной ноте, и начнется мерзкая осенняя погода, именуемая как заключительный этап осени — предзимье. В четверг на регион обрушатся мощные обложные осадки в виде ливней, местами вперемешку с мокрым снегом с ухудшением видимости до 2–4 км, — рассказали специалисты центра «Фобос».

В ночь на пятницу погода улучшится, подморозит до 0… −2 °С, образуется гололедица. Днем 1 ноября зарядят влажные снегопады, переходящие в дожди, дневная температура повысится до +4… +6 °С. Выпавший на землю снег толщиной 1–3 см постепенно растает.

В субботу штормовое ненастье продолжится. Ночью и днем уже не выше 0… +5 °С. Осадки будут выпадать преимущественно в виде мокрого снега, сформируется снежный покров высотой 2–5 см. В выходные, воскресенье и понедельник, осадки пройдут преимущественно в виде снега с метелью с ухудшением видимости до 1 км и менее. По ночам температура воздуха понизится до 0…-5 °С, днем около 0 °С. Высота снежного покрова продолжит расти.

Погода по дням в Ярославской области

  • 28 октября днем переменная облачность, +9… +11 °С, ветер южный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы;

  • 29 октября в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +7… +9 °С, днем +6… +8 °С, ветер северо-западный, умеренный;

  • 30 октября в течение суток ожидается переменная облачность; ночью +1… +3 °С, днем +4… +6 °С, ветер юго-западный, умеренный;

  • 31 октября ожидается переменная облачность, сильный дождь; ночью +7… +9 °С, днем +4… +6 °С, ветер северо-западный, сильный, порывы до 14 м/с.

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Комментарии
19
Гость
1 час
Как всегда оповестили всех кроме комунальщиков😀
Гость
2 часа
мы привыкли к стабильным сложностям и скрепным мучениям
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