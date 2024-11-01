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Осень Грядут мокрый снег и гололед: на Центральную Россию надвигается циклон «Мартина»

Грядут мокрый снег и гололед: на Центральную Россию надвигается циклон «Мартина»

Спасатели выпустили срочное предупреждение о непогоде в Ярославской области

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В регионе пройдут дожди и снегопады

В Центральной России, и в частности в Ярославской области, в ближайшие дни будет бушевать непогода. Эксперты центра «Фобос» сообщили о циклоне «Мартина», надвигающемся на Русскую равнину.

— Практически вся территория Русской равнины окажется укрыта полями фронтальной облачности. Вне этой зоны останется только крайний юг, и здесь вероятность осадков будет небольшой. А самая ненастная погода ожидается в средней полосе — здесь местами за сутки выпадет свыше 20–30 мм влаги. Причем на большей части Северо-Западного округа, Верхней и Средней Волги, Волго-Вятского района и Предуралья ожидаются снегопады, — говорится в сообщении «Фобоса» от 1 ноября.

Специалисты также прогнозируют, что в Москве может выпасть несколько сантиметров снега.

— Отметим, что арктическое вторжение пока находится на начальной стадии. Например, накануне под снегом оказались только северные и северо-восточные регионы Европейской России. 1 ноября граница снежного покрова уже продвинется к берегам Невы и Верхней Волги. А в День народного единства запорошит почти всю северную половину Русской равнины, — рассказали в «Фобосе».

Тем временем спасатели ГУ МЧС по Ярославской области выпустили экстренное предупреждение. По данным гидрометцентра с шести вечера 1 ноября до шести вечера 2 ноября в Ярославле и регионе выпадет снег, мокрый снег и дождь.

— В отдельных районах налипание мокрого снега, гололед. На дорогах местами гололедица, днем местами порывы ветра до 15 м/с, — говорится в сообщении спасателей.

Из-за ухудшения погоды эксперты прогнозируют возможные обрывы ЛЭП, нарушение в работе коммунальных систем, проблемы с транспортом. В МЧС также предполагают, что люди могут чаще травмироваться.

Автомобилистам посоветовали снижать скорость, избегать внезапных маневров, в том числе, обгонов и перестроений.

Погода по дням

По данным «Гидрометцентра России» в ночь на субботу, 2 ноября, похолодает до -2 °C, будет облачно, выпадет снег. Днем температура поднимется до 0 °C, будет облачно с прояснениями, осадков не ждут.

Ночью воскресенья, 3 ноября, опять прогнозируют заморозки до -3 °C, но ни дождя, ни снегопада, судя по прогнозу, не будет. Днем температура поднимется до +1 °C, облачно. Временами пойдет дождь вперемешку со снегом.

Ночью 4 ноября -3 °C, облачно, небольшой кратковременный снег. Днем 0 °C, пасмурно. К снегу может добавиться дождь.

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