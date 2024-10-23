Три террориста захватили авиакосмическую компанию в Турции: они взяли заложников и устроили несколько взрывов — видео

Террористов было минимум двое Источник: 360 / Telegram











В Анкаре (Турция) произошел теракт на объекте аэрокосмической компании TUSAŞ. Террористы с автоматами подъехали ко входу на такси и бросили ручную гранату, сообщили в A Haber. Затем боевики открыли огонь по людям.

— Девять человек, из них двое охранников, погибли в результате теракта на территории аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре. На кадрах — террористы, атаковавшие здание. Предварительно, они удерживают заложников, — сообщает Telegram-канал SHOT.

Момент взрыва Источник: SHOT / Telegram

Глава МВД Турции Али Ерликая заявил, что теракт произошел в Анкаре в районе Кахраманказан у здания турецкой корпорации TUSAŞ, которая занимается производством военных самолетов и космического оборудования.

Турецко-американская компания TUSAŞ (Turkish Aerospace Industries) была основана в 1973 году. Она производит истребители F-16 и спустя 20 лет выкупила долю американских партнеров. TUSAŞ сотрудничает с Airbus и Boeing, производит детали для самолетов и беспилотники.

Что происходило вокруг Источник: Осторожно, новости / Telegram

— Боевики были вооружены автоматами, пистолетами, предварительно, с большим количеством боеприпасов. Они разделились на две группы, один подорвал снаряд у проходной, в результате взрыва погибли два охранника. Вторая группа прошла через проходную, захватив заложников, сообщают турецкие СМИ. Сейчас внутри здания продолжается перестрелка, — пишет Telegram-канал SHOT.

Судя по видео, террористов трое, один из них — женщина.

Террористы стреляли по людям у КПП Источник: Осторожно, новости / Telegram