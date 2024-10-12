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Происшествия В Ингушетии машину полицейских расстреляли на федеральной трассе. Погибли трое

В Ингушетии машину полицейских расстреляли на федеральной трассе. Погибли трое

Преступники подожгли свое авто и сбежали

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1 комментарий

Первые минуты после ЧП

В Ингушетии расстреляли машину представителей Центра противодействия экстремизму. Погибли три человека, один из них — полицейский, сообщили РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Как уточняет телеграм-канал Baza, всё произошло на въезде в столицу республики Магас. В расстрелянной машине, предположительно, находился заместитель руководителя Центра «Э» по Республике Ингушетия Адам Хамхоев. Он не пострадал.

В машине находился замглавы Центра по противодействую экстремизму

По данным SHOT, стрелков было трое. Они передвигались на ВАЗ-21099. Автомобиль обнаружили в нескольких километрах от места инцидента, в поселке Майский. Преступники подожгли машину и скрылись в неизвестном направлении.

Автомобиль, в котором находились стрелки, подожгли

В Ингушетии объявили план «Перехват», сообщает SHOT. Официальной информации о произошедшем пока не было.

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Комментарии
1
holdfast
1 час
чтож. как бы там ни было, бандиты еле унесли ноги и понесли значительные материальные потери. повторить это они уже не решатся
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