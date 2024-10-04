«Травмы головы, тела»: следком возбудил уголовное дело из-за ДТП с депутатом в Ярославской области

Авария случилась ранним утром Источник: Кирилл Поверинов, Авто Новости Рыбинск / Vk.com











Следователи возбудили уголовное дело из-за ДТП, участником которого стала депутат Ярославской областной думы Марина Степанова. Авария произошла 5 сентября. Депутат на внедорожнике въехала в автобус в Рыбинске.

Оказалось, что одна из пассажирок общественного транспорта серьезно пострадала.

— По версии следствия, на перекрестке улицы Луначарского и улицы Карякинской города Рыбинска Ярославской области водитель автомобиля не уступил дорогу движущемуся справа маршрутному автобусу, в результате чего произошло дорожно-транспортное происшествие, — рассказали в СУ СКР по Ярославской области. — Следствием установлено, что одному из пассажиров автобуса причинены травмы головы, тела и конечностей, что относится к тяжкому вреду здоровья.

Дело возбудили по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека).

— Сотрудники СК продолжают выполнять комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы, — говорится в сообщении следкома.

Напомним, ДТП, участницей которого стала Марина Степанова, произошло утром 5 сентября 2024 года в Рыбинске Ярославской области на пересечении улиц Луначарского и Карякинской. Это самый центр города. Степанова ехала на автомобиле Tank. По данным ГИБДД, при выезде со второстепенной дороги она не уступила дорогу автобусу ПАЗ, движущемуся по главной дороге.