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Происшествия Депутат попала в ДТП в Рыбинске Названа предварительная причина аварии с автобусом и машиной депутата в Рыбинске

Названа предварительная причина аварии с автобусом и машиной депутата в Рыбинске

При столкновении пострадало не менее 7 человек

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13 комментариев

В аварии пострадала депутат облдумы

В Госавтоинспекции назвали предварительную причину аварии на перекрестке в Рыбинске Ярославской области. Напомним, утром 5 сентября столкнулись иномарка Tank и ПАЗ.

— По предварительной информации, водитель-женщина, управляя автомобилем Tank, при выезде со второстепенной дороги не уступила дорогу автобусу ПАЗ, двигающемуся по главной дороге, под управлением мужчины, — сообщили в Госавтоинспекции.

Ранее стало известно, что за рулем белой иномарки ехала предпринимательница, депутат Ярославской областной думы Марина Степанова.

По уточненным данным Минздрава, в аварии пострадали 10 человек, в том числе ребенок. Семерым из них потребовалась госпитализация, их состояние оценивается как средней тяжести.

Всё случилось на нерегулируемом перекрестке улиц Луначарского и Карякинской, рядом с Карякинским садом. Иномарка врезалась в боковую часть ПАЗа с людьми. После столкновения в больницу № 2 имени Пирогова доставили депутата из Tank, водителя автобуса и шесть его пассажиров.

— В настоящее время идет диагностика пострадавших. После обследования, исходя из степени состояния и необходимости, будет решаться вопрос о госпитализации, — ранее рассказывали 76.RU в пресс-службе Минздрава.

Все подробности о ДТП мы собираем в онлайн-репортаже.

ПО ТЕМЕ
Авария с автобусом ДТП с пострадавшими Депутат Марина Степанова Ярославская областная дума Рыбинск
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Комментарии
13
Ivan Laptev1998
5 сентября 2024, 14:21
Во прикол будет если признают виновным водителя автобуса(хотя так то он не виноват,он ехал по главной)
Гость
5 сентября 2024, 13:41
Да вы что .
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