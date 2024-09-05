Названа предварительная причина аварии с автобусом и машиной депутата в Рыбинске

В аварии пострадала депутат облдумы Источник: Авто Новости Рыбинск / Vk.com











В Госавтоинспекции назвали предварительную причину аварии на перекрестке в Рыбинске Ярославской области. Напомним, утром 5 сентября столкнулись иномарка Tank и ПАЗ.

— По предварительной информации, водитель-женщина, управляя автомобилем Tank, при выезде со второстепенной дороги не уступила дорогу автобусу ПАЗ, двигающемуся по главной дороге, под управлением мужчины, — сообщили в Госавтоинспекции.

Ранее стало известно, что за рулем белой иномарки ехала предпринимательница, депутат Ярославской областной думы Марина Степанова.

По уточненным данным Минздрава, в аварии пострадали 10 человек, в том числе ребенок. Семерым из них потребовалась госпитализация, их состояние оценивается как средней тяжести.

Всё случилось на нерегулируемом перекрестке улиц Луначарского и Карякинской, рядом с Карякинским садом. Иномарка врезалась в боковую часть ПАЗа с людьми. После столкновения в больницу № 2 имени Пирогова доставили депутата из Tank, водителя автобуса и шесть его пассажиров.

— В настоящее время идет диагностика пострадавших. После обследования, исходя из степени состояния и необходимости, будет решаться вопрос о госпитализации, — ранее рассказывали 76.RU в пресс-службе Минздрава.