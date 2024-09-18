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Происшествия Депутат попала в ДТП в Рыбинске «Молюсь за пострадавших»: ярославский депутат, выехавшая на внедорожнике в автобус, выложила пост о ДТП

«Молюсь за пострадавших»: ярославский депутат, выехавшая на внедорожнике в автобус, выложила пост о ДТП

Марина Степанова сообщила, что возвращается к работе

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10 комментариев

Депутат прокомментировала аварию

Депутат Ярославской областной Думы Марина Степанова, которая 5 сентября на внедорожнике въехала в автобус в Рыбинске, выложила на своей странице во «ВКонтакте» пост о произошедшем.

— До сих пор сложно осознать и принять произошедшее. Никогда не думаешь, что подобное может произойти не с кем-то другим, а с тобой. Одна секунда и мир выворачивается наизнанку. Как бы ни было тяжело, постепенно возвращаюсь к работе. Молюсь за скорейшее выздоровление и восстановление пострадавших. Оказываю поддержку и помощь тем, кому это сейчас необходимо. Благодарю всех, кто рядом и находит силы, слова и возможности, чтобы помочь в трудную минуту. Это дарит надежду на то, что даже в самые темные времена можно найти свет и смысл, — написала депутат.

Марине Степановой 49 лет. Она родилась в Новосибирской области, но еще в детстве с родителями переехала в Рыбинск. По образованию педагог, несколько лет работала учителем начальных классов. Однако затем решила сменить род деятельности и стала предпринимателем. С 2004 года Степанова возглавляет фермерское хозяйство, которое торгует мясом, голубцами, пельменями, колбасами и другими продуктами. В сентябре 2023 года она прошла в восьмой созыв Ярославской областной Думы. Представляет партию «Единая Россия», является заместителем председателя комитета по аграрной политике, экологии и природопользованию.

Напомним, ДТП, участницей которого стала Марина Степанова, произошло утром 5 сентября 2024 года в Рыбинске Ярославской области на пересечении улиц Луначарского и Карякинской. Это самый центр города. Степанова ехала на автомобиле Tank. По данным ГИБДД, при выезде со второстепенной дороги она не уступила дорогу автобусу ПАЗ, двигающемуся по главной дороге.

Сообщалось, что в аварии пострадали 10 человек, в том числе ребенок. Семерым из них потребовалась госпитализация, их состояние врачи оценили как средней тяжести. Помощь медиков потребовалось и самой Марине Степановой.

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Комментарии
10
Гость
1 час
Лицимерно воать
Гость
1 час
Не верю не единому слову не верю!!!!
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