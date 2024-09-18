«Молюсь за пострадавших»: ярославский депутат, выехавшая на внедорожнике в автобус, выложила пост о ДТП

Депутат прокомментировала аварию Источник: Кирилл Поверинов, Авто Новости Рыбинск / Vk.com











Депутат Ярославской областной Думы Марина Степанова, которая 5 сентября на внедорожнике въехала в автобус в Рыбинске, выложила на своей странице во «ВКонтакте» пост о произошедшем.

— До сих пор сложно осознать и принять произошедшее. Никогда не думаешь, что подобное может произойти не с кем-то другим, а с тобой. Одна секунда и мир выворачивается наизнанку. Как бы ни было тяжело, постепенно возвращаюсь к работе. Молюсь за скорейшее выздоровление и восстановление пострадавших. Оказываю поддержку и помощь тем, кому это сейчас необходимо. Благодарю всех, кто рядом и находит силы, слова и возможности, чтобы помочь в трудную минуту. Это дарит надежду на то, что даже в самые темные времена можно найти свет и смысл, — написала депутат.

Марине Степановой 49 лет. Она родилась в Новосибирской области, но еще в детстве с родителями переехала в Рыбинск. По образованию педагог, несколько лет работала учителем начальных классов. Однако затем решила сменить род деятельности и стала предпринимателем. С 2004 года Степанова возглавляет фермерское хозяйство, которое торгует мясом, голубцами, пельменями, колбасами и другими продуктами. В сентябре 2023 года она прошла в восьмой созыв Ярославской областной Думы. Представляет партию «Единая Россия», является заместителем председателя комитета по аграрной политике, экологии и природопользованию.

Напомним, ДТП, участницей которого стала Марина Степанова, произошло утром 5 сентября 2024 года в Рыбинске Ярославской области на пересечении улиц Луначарского и Карякинской. Это самый центр города. Степанова ехала на автомобиле Tank. По данным ГИБДД, при выезде со второстепенной дороги она не уступила дорогу автобусу ПАЗ, двигающемуся по главной дороге.