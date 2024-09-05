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Происшествия Депутат попала в ДТП в Рыбинске В иномарке, столкнувшейся с автобусом, была депутат Ярославской облдумы. Подробности

В иномарке, столкнувшейся с автобусом, была депутат Ярославской облдумы. Подробности

В больницу после аварии увезли 8 человек

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30 комментариев

Депутат и владелица крупного фермерского хозяйства пострадала в аварии

Известна личность пострадавшей в аварии с автобусом в Рыбинске Ярославской области. В белой иномарке «Танк» находилась депутат Ярославской областной думы, владельца крупного фермерского хозяйства Марина Степанова.

— Есть такое. Мы сейчас находимся в приемном покое, она на приеме у врача. Мы никаких комментариев не даем, потому что не владеем достоверной информацией. Ей что-то делают. Мы пока в ожидании, — рассказал в беседе с 76.RU помощник Марины Степановой Алексей. Он ответил по ее телефону.

Марина Степанова родом из Новосибирской области. Сейчас живет в Рыбинске. Ей 49 лет. Она окончила коломенский педагогический институт по специальности «педагогика и методика начального обучения». Но стала не педагогом, а индивидуальным предпринимателем — главой собственного фермерского хозяйства в Рыбинске, которое торгует мясом, полуфабрикатами, салом, голубцами, пельменями, колбасами и другими продуктами. Также Степанова — депутат муниципального совета Рыбинска.

Напомним, около 07:40 5 сентября в центре Рыбинска автомобиль «Танк» столкнулся с ПАЗом, курсирующим по маршруту № 16т. С места аварии госпитализировали 8 человек, в том числе водителя иномарки. По данным областного Минздрава, среди пострадавших нет погибших и тяжелых пациентов.

Рыбинская прокуратура поставила на контроль проверку по факту аварии. Все подробности ДТП мы публикуем в онлайн-репортаже.

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Комментарии
30
Инженер1
5 сентября 2024, 10:29
Если ездит на Танке, почему здесь рассекает?
Гость
5 сентября 2024, 10:35
Депутаты почистить бы ваши ряды, самые бесполезные особи говорят сами за себя...
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