«Дайте подорожник, „телега“ болеет»: в Telegram произошел глобальный сбой — с какими проблемами столкнулись пользователи

В работе Telegram произошел сбой. Пользователи со всей страны стали жаловаться на проблемы с отправкой сообщений и загрузкой самого приложения. Наиболее сильно заметны проблемы у жителей Санкт-Петербурга, Москвы, Тверской, Свердловской, Нижегородской и Новосибирской областей.
— Дайте подорожник, «телега» болеет, — написал один из пользователей на сайте Downdetector.
Неполадки в работе мессенджера начали отмечать около 14 часов (мск). За пару минут в Downdetector более 19 000 пользователей сообщили о проблемах.
Какие проблемы отмечают пользователи
Одна из самых частых проблем, которая встречается, — не отправляются и не приходят сообщения. Жители регионов сообщают и о других неполадках:
не загружается медиа;
не загружается сайт;
пользователи не могут позвонить и принять звонок в приложении;
пользователи не могут зайти в свой личный кабинет;
не загружаются чаты;
«вечное» обновление.
— Не загружаются медиа, сообщения приходят с задержкой либо вовсе не отправляются, — пишет на сайте Downdetector комментатор с никнеймом Олег.
— Бесконечное обновление в приложении, ничего не приходит и, соответственно, не отправляется, — сообщает другой пользователь.
Кроме Telegram, проблемы с загрузкой заметили и в других приложениях. Жители регионов отмечают, что файлы загружаются очень медленно, также возникают проблемы со входом в некоторые мессенджеры и утилиты.
У вас работает Telegram?