«Дайте подорожник, „телега“ болеет»: в Telegram произошел глобальный сбой — с какими проблемами столкнулись пользователи

Приложение Telegram дало массовый сбой Источник: Максим Бутусов / E1.RU











В работе Telegram произошел сбой. Пользователи со всей страны стали жаловаться на проблемы с отправкой сообщений и загрузкой самого приложения. Наиболее сильно заметны проблемы у жителей Санкт-Петербурга, Москвы, Тверской, Свердловской, Нижегородской и Новосибирской областей.

— Дайте подорожник, «телега» болеет, — написал один из пользователей на сайте Downdetector.

Сбои начались около 14 часов (мск) Источник: Downdetector











Неполадки в работе мессенджера начали отмечать около 14 часов (мск). За пару минут в Downdetector более 19 000 пользователей сообщили о проблемах.

С проблемой чаще всего сталкиваются жители Тверской и Ленинградской областей Источник: Downdetector











Какие проблемы отмечают пользователи

Одна из самых частых проблем, которая встречается, — не отправляются и не приходят сообщения. Жители регионов сообщают и о других неполадках:

не загружается медиа;

не загружается сайт;

пользователи не могут позвонить и принять звонок в приложении;

пользователи не могут зайти в свой личный кабинет;

не загружаются чаты;

«вечное» обновление.

— Не загружаются медиа, сообщения приходят с задержкой либо вовсе не отправляются, — пишет на сайте Downdetector комментатор с никнеймом Олег.

— Бесконечное обновление в приложении, ничего не приходит и, соответственно, не отправляется, — сообщает другой пользователь.

Кроме Telegram, проблемы с загрузкой заметили и в других приложениях. Жители регионов отмечают, что файлы загружаются очень медленно, также возникают проблемы со входом в некоторые мессенджеры и утилиты.

В Рунете произошел масштабный сбой Источник: Downdetector









