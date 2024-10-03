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Происшествия «Дайте подорожник, „телега“ болеет»: в Telegram произошел глобальный сбой — с какими проблемами столкнулись пользователи

«Дайте подорожник, „телега“ болеет»: в Telegram произошел глобальный сбой — с какими проблемами столкнулись пользователи

Массовый сбой приложения произошел в разных регионах страны

863
3 комментария

Приложение Telegram дало массовый сбой

В работе Telegram произошел сбой. Пользователи со всей страны стали жаловаться на проблемы с отправкой сообщений и загрузкой самого приложения. Наиболее сильно заметны проблемы у жителей Санкт-Петербурга, Москвы, Тверской, Свердловской, Нижегородской и Новосибирской областей.

— Дайте подорожник, «телега» болеет, — написал один из пользователей на сайте Downdetector.

Сбои начались около 14 часов (мск)

Неполадки в работе мессенджера начали отмечать около 14 часов (мск). За пару минут в Downdetector более 19 000 пользователей сообщили о проблемах.

С проблемой чаще всего сталкиваются жители Тверской и Ленинградской областей

Какие проблемы отмечают пользователи

Одна из самых частых проблем, которая встречается, — не отправляются и не приходят сообщения. Жители регионов сообщают и о других неполадках:

  • не загружается медиа;

  • не загружается сайт;

  • пользователи не могут позвонить и принять звонок в приложении;

  • пользователи не могут зайти в свой личный кабинет;

  • не загружаются чаты;

  • «вечное» обновление.

— Не загружаются медиа, сообщения приходят с задержкой либо вовсе не отправляются, — пишет на сайте Downdetector комментатор с никнеймом Олег.

— Бесконечное обновление в приложении, ничего не приходит и, соответственно, не отправляется, — сообщает другой пользователь.

Кроме Telegram, проблемы с загрузкой заметили и в других приложениях. Жители регионов отмечают, что файлы загружаются очень медленно, также возникают проблемы со входом в некоторые мессенджеры и утилиты.

В Рунете произошел масштабный сбой

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Комментарии
3
Гость
1 час
Галкин,Пугачева,Шац,Белый предали свою историческую родину и покинули Израиль.
Гость
1 час
Паша всех сдал…..
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