«Пришлось пешком переходить мост»: Ярославль встал в гигантскую пробку из-за аварии с троллейбусом

Утром 25 сентября центр Ярославля сковали 6-балльные пробки. На мосту через Которосль встали троллейбусы.
— Транспорт ждала минут 15. На Выемке села в 5-й троллейбус. Народу было много в нём, видно было, что с большим интервалом идет транспорт, — рассказала читательница 76.RU. — Чуть проехав остановку «Большая Федоровская», кондуктор всем объявила, что дальше не поедем. Сказала выходить, так как на мосту пробка. Нам всем пришлось пешком переходить мост.
Общественный транспорт и автомобилисты встали из-за столкновения автобуса и троллейбуса на повороте на Богоявленскую площадь.
В «Яргорэлектротрансе» прокомментировали ДТП.
— На повороте при въезде на Богоявленскую площадь стоял неисправный экскурсионный автобус, сзади подъехал троллейбус, автобус скатился назад и разбил нам лобовое стекло. Пострадавших нет, водитель автобуса вину признал, — сообщил 76.RU директор «ЯрГЭТ» Денис Пырлог.
В полиции уточнили, что сообщение по данной аварии им не поступало.