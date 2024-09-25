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Происшествия «Пришлось пешком переходить мост»: Ярославль встал в гигантскую пробку из-за аварии с троллейбусом

«Пришлось пешком переходить мост»: Ярославль встал в гигантскую пробку из-за аварии с троллейбусом

Движение в сторону центра города парализовано

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3 комментария

В Ярославле образовалась пробка из-за ДТП

Утром 25 сентября центр Ярославля сковали 6-балльные пробки. На мосту через Которосль встали троллейбусы.

— Транспорт ждала минут 15. На Выемке села в 5-й троллейбус. Народу было много в нём, видно было, что с большим интервалом идет транспорт, — рассказала читательница 76.RU. — Чуть проехав остановку «Большая Федоровская», кондуктор всем объявила, что дальше не поедем. Сказала выходить, так как на мосту пробка. Нам всем пришлось пешком переходить мост.

Общественный транспорт и автомобилисты встали из-за столкновения автобуса и троллейбуса на повороте на Богоявленскую площадь.

ДТП троллейбуса и автобуса

Момент ДТП попал на запись камеры видеонаблюдения

В «Яргорэлектротрансе» прокомментировали ДТП.

— На повороте при въезде на Богоявленскую площадь стоял неисправный экскурсионный автобус, сзади подъехал троллейбус, автобус скатился назад и разбил нам лобовое стекло. Пострадавших нет, водитель автобуса вину признал, — сообщил 76.RU директор «ЯрГЭТ» Денис Пырлог.

На мосту выстроилась огромная вереница из троллейбусов

В полиции уточнили, что сообщение по данной аварии им не поступало.

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Комментарии
3
Гость
1 час
Там сейчас красивые виды.Тротуары новые. Можно и прогуляться.
Гость
1 час
замечательным вариантом была бы выделенка... стоял бы себе ОТ в своей полосе и не мешал бы остальным участникам движения ехать по делам... или не это тот случай, когда требовать выделенку будет правильным?
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