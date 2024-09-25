«Пришлось пешком переходить мост»: Ярославль встал в гигантскую пробку из-за аварии с троллейбусом

— Транспорт ждала минут 15. На Выемке села в 5-й троллейбус. Народу было много в нём, видно было, что с большим интервалом идет транспорт, — рассказала читательница 76.RU. — Чуть проехав остановку «Большая Федоровская», кондуктор всем объявила, что дальше не поедем. Сказала выходить, так как на мосту пробка. Нам всем пришлось пешком переходить мост.