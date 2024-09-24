Тушили восемь часов: в центре Ярославля случился пожар в барке. Видео

Пожар произошел на проспекте Октября Источник: Жесть Ярославля











23 сентября произошел пожар в доме №33 по проспекту Октября в Ярославле. Дом признан аварийным и был расселен несколько лет назад.

В Интернете появилось видео, на котором видно, что горела крыша дома.

— В результате пожара повреждена кровля на площади 15 квадратных метров, повреждены пол, стены, потолок на площади 30 квадратных метров, — сообщили в пресс-службе МЧС России по Ярославской области.

Пожар тушили около 8 часов. Пострадавших нет.

Пострадавших нет Источник: Жесть Ярославля / vk.com

Напомним, пожары здесь происходят регулярно. В последний раз дом горел 22 сентября 2024 года. Площадь, охваченная огнем, составляла 20 квадратных метров. Пострадавших не было.

Власти Ярославля хотели этот дом отдать под реновацию. Инвестором мог стать бывший депутат Ярославской областной думы Роман Фомичев и его компания «Фора».

— Проект предусматривает увеличение жилых площадей, создание закрытых дворов и в принципе реновацию зданий в прямом смысле этого слова. Всё реализуется на собственном независимом несущем каркасе. Идею даже представили в Госдуме, пока она дорабатывается, и скоро обновленный проект представят общественности, — ранее говорил Фомичев.