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Происшествия Тушили восемь часов: в центре Ярославля случился пожар в барке. Видео

Тушили восемь часов: в центре Ярославля случился пожар в барке. Видео

Публикуем подробности пожара

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2 комментария

Пожар произошел на проспекте Октября

23 сентября произошел пожар в доме №33 по проспекту Октября в Ярославле. Дом признан аварийным и был расселен несколько лет назад.

В Интернете появилось видео, на котором видно, что горела крыша дома.

— В результате пожара повреждена кровля на площади 15 квадратных метров, повреждены пол, стены, потолок на площади 30 квадратных метров, — сообщили в пресс-службе МЧС России по Ярославской области.

Пожар тушили около 8 часов. Пострадавших нет.

Пострадавших нет

Напомним, пожары здесь происходят регулярно. В последний раз дом горел 22 сентября 2024 года. Площадь, охваченная огнем, составляла 20 квадратных метров. Пострадавших не было.

Власти Ярославля хотели этот дом отдать под реновацию. Инвестором мог стать бывший депутат Ярославской областной думы Роман Фомичев и его компания «Фора».

— Проект предусматривает увеличение жилых площадей, создание закрытых дворов и в принципе реновацию зданий в прямом смысле этого слова. Всё реализуется на собственном независимом несущем каркасе. Идею даже представили в Госдуме, пока она дорабатывается, и скоро обновленный проект представят общественности, — ранее говорил Фомичев.

В 2022 году бывшего депутата признали виновным в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере и приговорили к тюремному заключению. Проект так и не смогли реализовать.

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Комментарии
2
282753901
33 минуты
В "барке"? Наверное, в "бараке":) Пожалуйста, повнимательнее!
Гость
27 минут
Точечная застройка цветет и процветает.
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