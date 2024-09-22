Дым поднимался над центром города: в МЧС назвали причины массовых пожаров в центре Ярославля

Названа причина пожаров в Ярославле Источник: ГУ МЧС России по Ярославской области / Telegram











В региональном управлении МЧС назвали предварительные причины пожаров в Ярославле. За сутки в центре города возникли ЧП в многоэтажке на Городской валу, 12, а также на проспекте Октября, 5 и 33.

Напомним, 21 сентября днем горела квартира на Городском вале. Судя по опубликованным фото и видео материалов, загорелся балкон на седьмом этаже. Было эвакуировано 30 человек. Пострадавших нет.

Эвакуировали 30 человек Источник: Жесть Ярославль / Vk.com











В этот же день, вечером, произошел пожар в доме № 5 на проспекте Октября. С 2013 года в здании никто не живет, все люди были расселены после обрушения части кладки.

Дом Власьевой-Толубеевой признан объектом культурного наследия регионального значения. В июле 2024-го в мэрии анонсировали, что здание-памятник собираются продать на торгах за 1 рубль.

Как ранее сообщали спасатели, во время пожара был эвакуирован один человек. Обошлось без пострадавших.

В доме никто не живет, все расселены Источник: ГУ МЧС России по Ярославской области / Telegram Пострадавших нет Источник: ГУ МЧС России по Ярославской области / Telegram

— Предварительные причины возгораний во всех случаях — занос источника открытого огня, либо неосторожное обращение с огнем, — сообщили в МЧС России по Ярославской области.

Спасатели напоминают правила пожарной безопасности: