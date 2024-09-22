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Происшествия Дым поднимался над центром города: в МЧС назвали причины массовых пожаров в центре Ярославля

Дым поднимался над центром города: в МЧС назвали причины массовых пожаров в центре Ярославля

За сутки произошло три пожара

1 091
6 комментариев

Названа причина пожаров в Ярославле

В региональном управлении МЧС назвали предварительные причины пожаров в Ярославле. За сутки в центре города возникли ЧП в многоэтажке на Городской валу, 12, а также на проспекте Октября, 5 и 33.

Напомним, 21 сентября днем горела квартира на Городском вале. Судя по опубликованным фото и видео материалов, загорелся балкон на седьмом этаже. Было эвакуировано 30 человек. Пострадавших нет.

Эвакуировали 30 человек

В этот же день, вечером, произошел пожар в доме № 5 на проспекте Октября. С 2013 года в здании никто не живет, все люди были расселены после обрушения части кладки.

Дом Власьевой-Толубеевой признан объектом культурного наследия регионального значения. В июле 2024-го в мэрии анонсировали, что здание-памятник собираются продать на торгах за 1 рубль.

Как ранее сообщали спасатели, во время пожара был эвакуирован один человек. Обошлось без пострадавших.

В доме никто не живет, все расселены

Пострадавших нет

— Предварительные причины возгораний во всех случаях — занос источника открытого огня, либо неосторожное обращение с огнем, — сообщили в МЧС России по Ярославской области.

Спасатели напоминают правила пожарной безопасности:

  • не бросайте горящие спички и табачные изделия;

  • храните спички, зажигалки и табачные изделия в недоступном для детей месте;

  • приобретите домой автономный пожарный извещатель и огнетушитель.

ПО ТЕМЕ
Пожар Происшествие Эвакуации Центр Ярославля
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Комментарии
6
281294939
33 минуты
И можно теперь на этом месте человейник строить. "Бизнес и ничего личного"...
Гость
1 час
Больше камер видеонаблюдения, и люди, будьте внимательны!
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