«Хочу справедливого суда»: мать школьницы, погибшей в подземной реке Неглинке, отказалась от 2 млн рублей компенсации

Мама до последнего надеялась, что ее дочь спаслась Источник: Юлия Шнейдер











Неожиданный поворот в деле о трагедии на подземной реке Неглинке в Москве. 20 августа 2023 года 15-летнюю Вику и еще 7 человек нашли мертвыми в коллекторах, куда они отправились на экскурсию. На очередном заседании суда родственникам погибших предложили денежные компенсации. Мама девочки до сих пор не может отойти от невосполнимой утраты и в интервью NGS.RU призналась, что надеется на справедливый приговор для виновных.

— Денег не взяла, потому что на суде буду выступать против них и просить максимального наказания. Не хочу чувствовать себя кому-то обязанной. Если бы взяла эти 2 миллиона, то суд бы счел это смягчающим обстоятельством для них. Хочу справедливого суда. Пусть я не смогла уберечь свою малышку, и ее уже не вернуть, но я должна сделать всё возможное, чтобы такое больше не повторилось, и чтобы больше никто не погиб на этой экскурсии. Если они останутся безнаказанными, продолжат свою деятельность. Будут дальше продавать билеты и организовывать «безопасные исторические экскурсии». Мало того, появится еще куча желающих так же зарабатывать, как они. А что?! Заработок большой, ответственности никакой… Даже если с людьми что-то случится, то они окажутся не при делах, — признается Юлия Шнейдер.

Она с глубокой болью вспоминает события прошлого лета.

«Вика очень просила»

Когда 15-летняя Вика объявила, что хочет со своим парнем Глебом и его дядей сходить на экскурсию по подземной Москве, мама сразу высказала негативное отношение к этой идее и отказала дочери.

― Потом мне позвонил Дмитрий, дядя Глеба, и стал убеждать, чтобы я дала разрешение. Он говорил, что это безопасно и якобы официально. В подземелье их поведут опытные диггеры с большим стажем, а вся информация о прогулке есть на официальном сайте Москвы. В итоге я взяла время подумать, но сердце подсказывало, что соглашаться не надо, — вспоминает Юлия.

Ближе к назначенной дате дочь снова вернулась к этой теме и начала настаивать.

― Вике буквально 1 августа исполнилось 15 лет. В этом возрасте если запрещаешь, то должен конкретно обосновать причину. Я искала ее все эти дни, но не могла найти. В интернете были сотни положительных отзывов и придраться совершенно не к чему. 19 августа Вика подошла ко мне вечером, поднесла эту бумажку с разрешением на посещение экскурсии и попросила подписать. Я снова отказалась. Тогда она закатила истерику и стала кричать, обвинять меня в том, что я ее никуда не отпускаю. Я сдалась и подписала. У Вики сразу слезки высохли, она обрадовалась. Помню, что сказала ей: «Знаешь почему я это сделала? Потому что я тебя люблю», — рассказала Юлия.

Только теперь она понимает, что нужно было настаивать на отмене этого мероприятия. Тогда бы и Вика, и ее парень были бы живы.

Вика уговорила мать подписать разрешение на опасную прогулку Источник: Юлия Шнейдер

Смертельный ливень

20 августа экскурсионная группа с диггером ушла в свой последний путь. Ребята спустились к подземной реке Неглинке, игнорируя предупреждение синоптиков об обильных осадках. Когда группа находилось в коллекторе наверху начался сильный дождь: в этот день в Москве выпало порядка 40 процентов месячной нормы осадков. Уровень воды в Неглинке резко поднялся, и туристы не смогли выбраться наружу.

Весь день Юлия не могла избавиться от дурного предчувствия, а, когда смотрела в окно, еще больше волновалась за Вику и Глеба.

В назначенное время домой дочка не вернулась. Телефоны молодых людей были вне зоны действия сети. Обеспокоенная мать начала звонить в полицию, а потом поехала туда.

― Я написала заявление о пропаже. Мы всю ночь не спали. В пять утра ждать было настолько невыносимо, что встали и пошли искать сами. Шли по верху русла Неглинки, заглядывали в каждую решетку, кричали их имена, надеялись, что они живы. И так прошли до самой набережной пешком, а там увидели, как тело Глеба вытаскивают из воды. Я закричала и упала в обморок, ― вспоминает страшные события мама школьницы.

А потом Юлию пригласили на опознание. Она до последнего верила, что дочь жива, но увидела свою девочку в морге.

Вику похоронили в Новосибирске на местном кладбище. Прошел год, но виновные в смерти восьми человек до сих пор не наказаны.