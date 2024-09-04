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Происшествия «Жестко вдарились»: в Ярославле в ДТП на окружной пострадал водитель. Видео

«Жестко вдарились»: в Ярославле в ДТП на окружной пострадал водитель. Видео

На место аварии приезжала скорая помощь

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1 комментарий

Авария случилась на ЮЗОД

На окружной дороге в Ярославле произошло ДТП с пострадавшим. Около четырех часов вечера 4 сентября на ЮЗОД столкнулись две «Лады»: ВАЗ-21099 и ВАЗ-2112.

Одна из машин после удара улетела в кювет. «Двенашка» осталась на проезжей части. Асфальт рядом с ней усыпало осколками.

— На окружной авария. Там жестко вдарились, скорая приехала. Что-то серьезное, похоже, — рассказала читательница 76.RU.

Один из автомобилей перевернулся и оказался в кювете

В управлении МВД по Ярославской области сообщили, что без пострадавших, действительно, не обошлось. Правда, водителя «Лады» не пришлось класть в больницу, он будет лечиться дома.

— По предварительным данным пострадал водитель ВАЗ-21099. Ему назначено амбулаторное лечение, — сообщили в региональном УМВД.

Точный возраст водителя легковушки правоохранители не уточнили.

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Комментарии
1
Гость
4 сентября 2024, 19:30
Игра была равна, играли/столкнулись два г овна! Может пора этот автохлам утилизировать?
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