«Жестко вдарились»: в Ярославле в ДТП на окружной пострадал водитель. Видео

Авария случилась на ЮЗОД Источник: Андрей Прекрасный











На окружной дороге в Ярославле произошло ДТП с пострадавшим. Около четырех часов вечера 4 сентября на ЮЗОД столкнулись две «Лады»: ВАЗ-21099 и ВАЗ-2112.

Одна из машин после удара улетела в кювет. «Двенашка» осталась на проезжей части. Асфальт рядом с ней усыпало осколками.

— На окружной авария. Там жестко вдарились, скорая приехала. Что-то серьезное, похоже, — рассказала читательница 76.RU.

Один из автомобилей перевернулся и оказался в кювете Источник: Андрей Прекрасный

В управлении МВД по Ярославской области сообщили, что без пострадавших, действительно, не обошлось. Правда, водителя «Лады» не пришлось класть в больницу, он будет лечиться дома.

— По предварительным данным пострадал водитель ВАЗ-21099. Ему назначено амбулаторное лечение, — сообщили в региональном УМВД.