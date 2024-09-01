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Происшествия Спецоперация на Украине Разрушены дома, сгорели машины, дроны долетели до Москвы: более ста беспилотников атаковали 14 регионов России

Разрушены дома, сгорели машины, дроны долетели до Москвы: более ста беспилотников атаковали 14 регионов России

Всего сбито 158 дронов противника

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6 комментариев

Пожар локализуют

В течение прошедшей ночи беспилотники массово атаковали регионы России. БПЛА ВСУ сбили над Московской, Рязанской, Курской, Воронежской, Тульской, Липецкой, Тамбовской, Калужской, Тверской, Брянской, Ивановской, Смоленской, Орловской, Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ.

— Над территорией Курской области в ночное время было уничтожено и перехвачено 46 БПЛА, над территорией Брянской области — 34, над территорией Воронежской области — 28, над территорией Белгородской области — 14, восемь — над территорией Рязанской области, два — над Москвой, семь — над Московской областью, пять — над территорией Калужской области, четыре — над территорией Липецкой области, три — над территорией Тульской области, по два БПЛА над территориями Тамбовской и Смоленской областей, по одному над территориями Орловской, Тверской и Ивановской областей, — указано в сообщении ведомства.

На подлете к Москве за ночь было сбито 10 беспилотников, написал в своем в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Один из дронов был уничтожен в районе нефтеперерабатывающего завода.

— Сбили беспилотник в районе МНПЗ. Повреждений и пострадавших нет, угрозы работе МНПЗ нет, — говорится в сообщении.

Жители Раменского района в Подмосковье опубликовали кадры прилета дрона рядом с частным домом. По предварительной информации, никто не пострадал.

Дрон упал около жилых домов

Один из сбитых беспилотников повредил отдельно стоящее техническое помещение Московского нефтеперерабатывающего завода, написал Собянин в своем Telegram-канале.

— В данный момент происходит тушение локального возгорания, — рассказал он.

Так выглядит задымление со стороны Новорязанского шоссе в Москве

Российские ПВО сбили несколько воздушных целей над Белгородской областью во время ночной атаки ВСУ, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

— На текущий момент в Белгороде в трех МКД повреждено остекление. На территории одного частного домовладения полностью разрушена хозпостройка. В 2 коммерческих объектах осколками посечены фасады и входные группы. Также произошло возгорание сухой травы и 3 автомобилей на парковке — пожарными расчетами производится тушение, — написал он.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Загорелись три машины и сухая трава

Все атаки дронов удалось отразить

В Тверской области за ночь системы ПВО сбили пять беспилотников, сообщил губернатор Игорь Руденя.

— Пострадавших нет. Газоснабжение и электроснабжение округа осуществляется в штатном режиме, — приводит слова главы Telegram-канал «Пул69».

Из-за атаки дрона около Конаковской ГРЭС начался пожар. Очевидцы опубликовали видео с места событий.

Пожар в Тверской области

По информации губернатора, пожар уже локализовали.

Вчера ВСУ ударили по Белгородской области. 46 местных жителей получили ранения, пять человек погибли.

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Комментарии
7
Гость &
1 сентября 2024, 09:13
У Ярославля громыхнуло так,что мой збодуна проснулся.Обычно его пушкой не разбудишь.
Гость
1 сентября 2024, 08:54
От куда у них столько беспилотников.
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