Украинские дроны ночью массово атаковали Россию, 11 сбили на подлете к Москве. Видео

Над столицей сбили 11 беспилотников Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Ночью силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы. Дроны атаковали Подмосковье на протяжении всей ночи. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Данные об атаке БПЛА на Россию также приводит Минобороны.

— Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за всё время, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Уничтожение дрона Источник: SHOT / T.me

О первых попытках атак мэр Москвы сообщил в 3 часа ночи. По его словам, дроны были сбиты над городом Подольском и направлялись в сторону Москвы. Пострадавших нет.

Помимо Подмосковья, атаке беспилотников прошедшей ночью подверглись и другие регионы страны. По данным Минобороны, за ночь на всей территории России силами ПВО было уничтожено всего 45 украинских дронов.

— Одиннадцать БПЛА уничтожены над Московской областью, еще 23 — над Брянской областью, шесть — над территорией Белгородской области, три — над Калужской областью и два — над Курской областью, — говорится в сообщении.

Над Ростовской областью ночью сбили ракету. Об этом написал губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.

— Около часа ночи силами ПВО на западе Ростовской области сбита ракета. По предварительным данным, в результате падения осколков жертв и разрушений нет, — указано в сообщении.