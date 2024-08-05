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Происшествия Протестующие рушат город, есть сотни погибших, а премьер покинула страну: в Бангладеш студенты устроили госпереворот

Протестующие рушат город, есть сотни погибших, а премьер покинула страну: в Бангладеш студенты устроили госпереворот

Они были недовольны ситуацией с работой

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9 комментариев
Массовые беспорядки в Бангладеш

В Бангладеш происходит государственный переворот. Его устроили студенты, которые взбунтовались из-за недостатка квот. Об этом сообщает издание BDNews24.

В начале июля студенты вышли на массовые протесты, выступая против системы квот на рабочие места для родственников тех, кто участвовал в войне за независимость 1971 года. Беспорядки возобновились с большей силой 4 августа в Дакке после того, как организация «Студенческое движение против дискриминации» объявила о многодневной «акции несотрудничества» с властями.

Тысячи протестующих штурмовали дворец премьер-министра Шейх Хасины 5 августа и заставили ее бежать на вертолете вместе с ее семьей. Она объявила о своей отставке из-за беспорядков и покинула страну. По данным издания Prothom Alo, она вылетела на военном вертолете в Индию, приземлилась в городе Агартала в Трипуре, а далее отправится в Лондон.

— Шейх Хасина подала в отставку с поста премьер-министра Бангладеш и прибыла в Индию в понедельник, — сообщает India Today.

Во время беспорядков погибло минимум 300 человек

Бангладеш — государство, расположенное на северо-востоке Южной Азии. Оно граничит с Индией и Мьянмой и омывается водами Индийского океана.

По данным India Today, в результате беспорядков погибли не менее 300 человек, но это число может быть и больше — от 1000 до 1400 человек. В стране объявлен комендантский час и три выходных дня — с понедельника по среду. Интернет и соцсети блокируются.

Недовольные участники демонстрации пытаются разрушить памятник первому главе государства Муджибуру Рахману, отцу ушедшей в отставку Шейх Хасины. Они ударяют его молотком, об этом сообщает новостной портал Daily Observer.

— Скульптура отца нации Бангабандху Шейха Муджибура Рахмана в Биджой Сарани в Дакке сносится. Около 15:30 в понедельник была замечена группа людей, пытающихся разбить скульптуру молотками, — говорится в сообщении.

В Бангладеш демонстранты пытаются снести памятник Муджибуру Рахману

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Комментарии
9
с++
5 августа 2024, 19:20
Вот тебе и высокая рождаемость. Гораздо безопаснее когда все старенькие с палочками и руководят, а таджики работают. А если стимулировать рождаемость, то... вы хотите как в Бангладеш?!!!
Гость
5 августа 2024, 17:41
Мы как стояли так и будем стоять на коленях и за царька жизни будем отдавать - Люди простые люди просили умоляли об этом 😡
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