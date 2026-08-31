100 кг батата выросли прямо над ледником: как бывший директор ресторана выращивает ананасы, маракуйю и другую экзотику в суровой Сибири

Наталья научилась выращивать то, что в Сибири считают невозможным Источник: предоставлено дочерью героини

По растениям 56-летней Натальи Садыковой, которые она выращивает на участке под Иркутском, можно изучать географию. В ее коллекции есть культуры, приехавшие из самых разных стран и континентов: Китая, Вьетнама, Японии, Америки, а также из различных регионов России. Журналист IRCITY.RU побывала в гостях у садовода-опытника и своими глазами увидела батат в открытом грунте, маракуйю, ананасы, инжир и многое другое.

Как в Сибири появилась экзотика

Наталья Садыкова, прежде чем показать свое богатство, встречает меня напитком, по цвету похожим на кофе или цикорий.

— Пробуйте и угадывайте, — говорит она. В ответ на мои провальные попытки распознать, чем же таким интересным меня угощают, садовод произносит название растения, которое я раньше и не слышала: чуфа, или земляной миндаль. Как он растет, видно из окна. Выглядит как зеленая высокая травка, высаженная скорее для красоты в угоду ландшафтного дизайна. Но на самом деле его маленькие съедобные клубни очень питательны.

Так выглядит чуфа Источник: Алёна Кашпарова / «ИрСити»

— А вот еще пробуйте ягоды, — на тарелке лежит крупный крыжовник, разных сортов малина и очень сладкая, без кислинки, клубника.

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Наталья говорит, что растения любила всегда, а первое знакомство с огородом случилось, как у многих, еще в детстве, в Нижнеангарске (республика Бурятия), где она выросла: «Пока морковку не прополешь, на Байкал купаться не пойдешь». Но к земле потянуло с возрастом. Сначала это было просто хобби:

— Я раньше была директором ресторана и работу тоже любила. Но каждую пятницу снимала свой дорогой деловой костюм, переодевалась в джинсы и кроссовки, садилась в машину и ехала на дачу. Там было мое царство. Но я тогда еще, видимо, не понимала, что всё-таки вот это вот прямо моя любовь.

Это лимоны Источник: Алёна Кашпарова / «ИрСити»

Постепенно обычного садоводства ей стало мало. Наталья никогда не ездила за границу и поэтому с особым азартом интересовалась тем, какие растения есть в других странах. Хотелось не просто увидеть их, но и попробовать вырастить в суровом сибирском климате. Друзья знали об этом увлечении и начали привозить ей семена отовсюду, куда путешествовали сами.

История растений Натальи Садыковой — в коротком видео Источник: Городские медиа

— Мне неудобно было, допустим, что-то не посадить. Я садила, потом восхищалась или не восхищалась, но уже неважно было, но я выращивала это. И так потихоньку втянулась.

Так в ее коллекции постепенно появилась экзотика. Что было первым, вспомнить она уже не может, но самым необычным своим растением называет каркаде. По-другому — гибискус, или суданская роза.

Так цветет каркаде Источник: Алёна Кашпарова / «ИрСити»

— Он восхитил меня прежде всего своей красотой, — показывает она рубинового цвета созревшее соцветие. — Но это не самая первая, конечно, культура. Ананасы у меня появились раньше, разные лимоны.

Рубиновые бутоны пригодны для употребления Источник: Алёна Кашпарова / «ИрСити»

Мы проходим по небольшой тепличке, в которой высажены маленькие фиолетовые помидоры, лимоны, мандарины, лаймы. А еще — гинкго билоба, томатное дерево (по вкусу его плоды напоминают нечто среднее между помидором и маракуйей, а внешне похожи на сливу), лаймкваты, шелковица.

На улице «живут» китайский финик, голубика, брусника, клюква, виноград и физалис, а дальше — ровными грядками — клубника и батат.

Корнеплод, который пережил заморозки

На батат Наталья Садыкова наткнулась случайно. Его часто называют сладким картофелем, но это ошибочное мнение: культуры эти совершенно разные, а потому друг друга дополняют. Картошечка у Натальи Садыковой тоже растет и разных сортов. Но ее нельзя сажать после клубники, которую сибирячка выращивает на продажу. А еще она сильно истощает почву, потому нужен севооборот.

— Картофель и помидоры возле клубники лучше не сажать рядом из-за общего заболевания — фитофторы. А батат оказался идеальным вариантом. Он не болеет теми же заболеваниями, что клубника, и способен расти даже на сравнительно бедных почвах. В этом году он впервые попал под заморозки, я уже подумала, что всё потеряно. Но растение оказалось крепче, чем я ожидала. Подмерзшие листья погибли, зато появились новые, сейчас батат снова прекрасно выглядит, — отмечает садовод.

А так цветет бабат. Этот корнеполод из семейства Вьюнковых Источник: Алёна Кашпарова / «ИрСити»

Изначально желание Натальи вырастить батат — да еще в открытом грунте, в месте, где под землей находится ледник, — вызвало скепсис у многих огородников.

— Его уже пробовали выращивать, причем в мешках, но урожай получился не очень. А я решила попытаться вырастить батат и в мешках, и в открытом грунте. И в принципе у меня был урожай: в мешках 600 граммов, в открытом грунте — около 2 килограммов. На второй годя я уже немного улучшила технологию и посадила уже больше. Три года назад мы его посадили впервые, а в прошлом году уже собрали 105 килограммов урожая.

Выкопать батат — не такая уж и простая задача Источник: Алёна Кашпарова / «ИрСити» Он, к слову, выгоняется на черенок Источник: Алёна Кашпарова / «ИрСити»

В саду Натальи батат представлен сразу несколькими сортами: есть селекция из США, Японии, Китая, а есть отечественные клубни, полученные от селекционеров из Краснодара. Не все варианты оказались удачными: некоторые так и не сформировали клубни или были неудобны при уборке. Но те, что прижились, радуют разнообразием вкусов и цветов.

— У меня сейчас около 11 сортов батата: белый, желтый, оранжевый, фиолетовый — и они отличаются не только цветом, но и вкусом. Фиолетовый после запекания имеет привкус чернослива, оранжевый — кураги, а некоторые сорта по вкусу почти как картошка, только чуть сладковатее. При запекании батат еще и карамелизуется — получается очень вкусно. А еще из него можно печь торты.

Не только огород

Экскурсия по саду Натальи постоянно превращается в маленький урок ботаники. Вот, например, перилла — растение, которое она предлагает сначала просто потрогать и понюхать:

— Скажите, какие нотки чувствуете?

Первой ассоциацией оказывается полынь. Но обоняние меня обманывает: постепенно раскрывается анис, а еще цитрусовые и корица. Перилла — традиционная для Японии пряная культура. Она бывает зеленой и красной, и используют ее по-разному: зеленую чаще добавляют в чай, фиолетовую — к мясным блюдам. Из растения делают напитки и пасту шисо, которая используется как добавка к рыбе, мясу, салатам или как соус для спагетти.

Перилла Источник: Алёна Кашпарова / «ИрСити»

Но особенно Наталью впечатлил способ приготовления периллы. В Японии ее листья обмакивают в кляр и обжаривают в большом количестве масла. При этом лист сохраняет свою фактуру и прожилки: внутри остается насыщенный аромат, а сверху появляется хрустящая корочка. Листья периллы действительно плотнее и текстурнее привычного базилика, поэтому хорошо держат форму при обжаривании.

Часть растений Наталья выращивает в кафе-оранжерее. Здесь мы находим бархатистую на ощупь маракуйю, недавно срезанный плод ананаса, кстати, чтобы добиться его цветения, в центр растения помещают карбид, который становится источником большого количества этилена. Примерно через месяц после такой обработки появляется цветочная стрелка. От цветения до получения плода проходит около шести-восьми месяцев.

Бругмансия, или «Трубы ангела» Источник: Алёна Кашпарова / «ИрСити»

А одна из самых интересных находок в оранжерее — растение под названием «кавалерская звезда». Это разновидность пассифлоры родом из Бразилии и Парагвая. Оно уже цвело, но плоды завязывать не хотело. Прямо на моих глазах случилось маленькое чудо: Наталья неожиданно обнаружила первый сформировавшийся плод, что вызвало у садовода-опытника неудержимую радость. Наталья отметила, что мякоть этого плода съедобная и сладкая, по вкусу напоминает маракуйю, хотя само растение от нее отличается.

Маракуйя Источник: Алёна Кашпарова / «ИрСити»

Это растение по-другому называют «цветком страстей». Такое название оно получило благодаря католическим монахам, которые увидели в строении бутона символы земных мук Иисуса Христа. Второе же имя — «кавалерская звезда» — связано с формой цветка, напоминающей звезду российского Ордена Святого апостола Андрея Первозванного.

«Сложностей растений нет»

Несмотря на огромное количество необычных культур, Наталья не считает себя человеком, который выращивает «сложные» растения. В ее коллекции есть свечное дерево, папайя и множество других редких растений. С папайей, признается она, пришлось повозиться: она хорошо всходит, но затем часто погибает.

Однако садовод говорит, что любую проблему можно решить, если разобраться в особенностях конкретного растения.

Бугенвиллея, которую можно встретить повсюду в Таиланде Источник: Алёна Кашпарова / «ИрСити»

— Когда у меня появляется какое-то новое растение, редкое, необычное, которое не знаешь, как с ним работать, я беру сайты, иностранные ресурсы, просто-напросто перевожу и очень много читаю. По землянике у меня есть специализированный учебник, по которому учатся студенты. Я просто читаю прямо подноготную.

Поэтому вопрос «Как это вообще может расти в Сибири?» для нее имеет вполне практический ответ: нужно знать, что именно требуется конкретному растению, и суметь дать ему эти условия. Соответственно, и к покупке участка (второго по счету, первый получила семья много лет назад) она отнеслась как настоящий исследователь.

Лимон «иркутский», выведен иркутским цитрусоводом Владимиром Борищуком. Плоды у него очень крупные Источник: Алёна Кашпарова / «ИрСити»

Когда здесь еще стоял лес, она ходила по участку с совочком, собрала образцы почвы и отвезла их в лабораторию на анализ. Потом пошла к соседям и взяла воду — тоже для анализа. И только после того, как получила результаты, купила землю.

Причина была вполне конкретной: Наталья хотела создать здесь ягодный сад и должна была понимать, подходит ли для этого участок.

Инжир Источник: Алёна Кашпарова / «ИрСити» Гибискус Источник: Алёна Кашпарова / «ИрСити»

— Я знала, что хочу создать ягодный сад. У меня была идея фикс.

С ягодами здесь действительно всё серьезно. Наталья испытывала около 20 сортов клубники, а кроме нее испытывает новые сорта других культур. Есть, например, канадские виды жимолости и новинки известного Бакчарского питомника, в том числе еще не получившие привычных названий и обозначенные номерами.

— Очень хочу вырастить куркуму. Но она очень долго созревает, и период когда ее можно приобрести, ограниченный. Ее можно купить в Сочи в январе - феврале, но пересылать в это время к нам нельзя: она замерзнет.

Многое растет просто в горшках Источник: Алёна Кашпарова / «ИрСити»

Не все эксперименты сибирячки удачны. Среди растений, которые Наталья пока испытывает второй год, — хикама, которая выглядит как небольшая репа (в некоторых странах ее называют сладким картофелем). К последнему растение отношения не имеет, выращивают его ради корнеплода. Культура эта довольно необычная и требует осторожности: само растение ядовито — в том числе его листья и кожура корнеплода. А вот если очистить корень, его можно есть — по вкусу он напоминает яблоко.

А это физалис Источник: Алёна Кашпарова / «ИрСити»

У растения есть и другое применение, известное в Южной Америке. Из его частей готовят настой, который используют для ловли рыбы: вещество не убивает добычу, а заставляет ее всплыть на поверхность, после чего ее просто собирают. Через некоторое время действие токсина проходит, и рыба становится безопасной.

Наталья нашла для хикамы и собственное применение. Настоем она обрабатывала растения от тли. По ее словам, на солнце содержащийся в нем яд быстро разрушается: вечером можно провести обработку, а затем снова использовать растение в пищу.

Как выращивать экзотику в Сибири?

Важная особенность сада Натальи: эксперимент не означает, что каждое растение обязательно должно остаться. Садовод проверяет культуру несколько сезонов, смотрит, как она ведет себя в конкретных условиях, и только после этого решает, стоит ли продолжать. Для нее сад — не коллекция экзотики любой ценой. Это постоянный отбор: что-то приживается, дает урожай и остается, а для чего-то приходится признать: сибирского лета недостаточно.

У Натальи по-настоящему ягодный сад Источник: Алёна Кашпарова / «ИрСити»

Цитрусовые, например, Наталья выращивает в теплице: там раньше становится тепло утром, дольше сохраняется тепло вечером и выше влажность, а для растений это не менее важно, чем температура. Но многим культурам сибирского лета вполне достаточно. Хорошо растут и плодоносят батат, инжир и ряд других, на первый взгляд совершенно не приспособленных к местному климату растений.

А это брусника Источник: Алёна Кашпарова / «ИрСити»

Да и сибирская зима для экзотических растений — не обязательно приговор. Часть своей коллекции садовод отправляет на зимний покой. Некоторые виды лимонов, помело, мандарины и инжир она держит в светлом помещении при температуре примерно от +1 до +2 °C. В таких условиях растения замедляют жизненные процессы и просто «спят» до весны.

Есть культуры, которые способны переносить небольшие заморозки. Их Наталья оставляет в более холодных помещениях: в доме в самые сильные морозы температура может опускаться до −12 °C, но растения при этом спокойно зимуют.

Многие растения спокойно могут зимовать Источник: Алёна Кашпарова / «ИрСити»

— Даже маракуйю, которая кажется совсем уж тропической культурой, при желании можно отправить на покой. Если правильно обрезать растение, его можно убрать в горшке в подвал, а весной вернуть обратно — и снова ждать урожая.

В оранжерею Наталья на зиму переносит гибискусы, бананы, бугмансии и другие теплолюбивые растения. Так что экзотика продолжает расти даже тогда, когда за стеклом лежит снег.

— Бывает, покупатели приходят и с удивлением сообщают, что наверху в оранжерее растет маракуйя, — смеется Наталья. — Я им отвечаю: «Знаю! Это же моя маракуйя».

Сибирский климат можно компенсировать простыми агротехническими приемами Источник: Алёна Кашпарова / «ИрСити»

Сибирский климат, считает Наталья, вполне можно компенсировать простыми агротехническими приемами. Например, она активно использует пленку, укладывая ее прямо на землю. Такой ход одновременно решает несколько задач: под ней не растут сорняки, дольше сохраняется влага, а тепло поступает к корням. На холодных участках сибирячка советует использовать мини-тоннели и приподнятые теплые грядки. Плохой погоды, считает она, для садовода практически не существует. Хотя и придется потрудиться — само по себе ничего не вырастет. Имеют значение влажность, ранние заморозки, особенности конкретного участка и, конечно, вредители.

Помело Источник: Алёна Кашпарова / «ИрСити»

Универсального рецепта для выращивания всех культур у нее нет: каждому растению приходится создавать именно те условия, которые ему нужны. Для Натальи это давно стало не обязанностью, а частью самой любви к земле. Поэтому ее главный совет начинающим садоводам звучит очень просто: