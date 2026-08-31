На улицах начали раздавать странные QR-коды. Они опасны

Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Мошенники начали охотится не только в интернете, но и прямо на улицах. О новой схеме с применением QR‑кодов предупредил сенатор Артём Шейкин. Рассказываем, как распознать обман и какие действия незнакомца должны сразу насторожить.

Аферисты стали маскироваться под промоутеров, начинающих предпринимателей или авторов небольших проектов, рассказал сенатор. Под предлогом помощи с продвижением мошенники выманивают личные и платёжные данные.

Как пояснил Шейкин, злоумышленник может попросить прохожего отсканировать QR‑код, перейти по ссылке, посмотреть сайт или зарегистрироваться по реферальной программе.

Реферальная программа — это когда компания платит бонус за то, что клиент приводит новых людей. Вознаграждение (в форме скидки, бонусов, денежных средств) выплачивается при условии совершения приглашенным человеком определенного действия, например, регистрации или покупки.

Сама по себе такая просьба не всегда означает мошенничество, но опасность кроется в дополнительных требованиях. Например, незнакомцы могут настаивать на авторизации на подозрительном сайте, вводе номера телефона и банковских данных, установке приложения или проведении пробной оплаты.

«Расчет строится на том, что человек воспринимает ситуацию как мелкую услугу и не относится к ней настороженно. Просьба занимает несколько секунд, собеседник находится рядом, объясняет все уверенно и может ссылаться на необходимость выполнить план по просмотрам или привлечению новых пользователей. Однако в результате такой доверчивости мошенники получают ваши данные для входа в важные сервисы, коды подтверждения или другую информацию, которую затем используют для незаконных действий», — отметил сенатор в разговоре с «Газетой.ru».

Особую опасность представляет давление со стороны незнакомца. Он может требовать выполнить все действия прямо в его присутствии. Например, просить переходить по нескольким ссылкам подряд или объяснять необходимость ввода банковских данных и кодов тем, что «так засчитается регистрация и он сможет показать красивую статистику инвесторам».