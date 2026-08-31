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Криминал На улицах начали раздавать странные QR-коды. Они опасны

На улицах начали раздавать странные QR-коды. Они опасны

При общении с незнакомцами стоит быть начеку

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На улицах начали раздавать странные QR-коды. Они опасны | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RUНа улицах начали раздавать странные QR-коды. Они опасны | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU
Источник:

Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Мошенники начали охотится не только в интернете, но и прямо на улицах. О новой схеме с применением QR‑кодов предупредил сенатор Артём Шейкин. Рассказываем, как распознать обман и какие действия незнакомца должны сразу насторожить.

Аферисты стали маскироваться под промоутеров, начинающих предпринимателей или авторов небольших проектов, рассказал сенатор. Под предлогом помощи с продвижением мошенники выманивают личные и платёжные данные.

Как пояснил Шейкин, злоумышленник может попросить прохожего отсканировать QR‑код, перейти по ссылке, посмотреть сайт или зарегистрироваться по реферальной программе.

Реферальная программа — это когда компания платит бонус за то, что клиент приводит новых людей. Вознаграждение (в форме скидки, бонусов, денежных средств) выплачивается при условии совершения приглашенным человеком определенного действия, например, регистрации или покупки.

Сама по себе такая просьба не всегда означает мошенничество, но опасность кроется в дополнительных требованиях. Например, незнакомцы могут настаивать на авторизации на подозрительном сайте, вводе номера телефона и банковских данных, установке приложения или проведении пробной оплаты.

«Расчет строится на том, что человек воспринимает ситуацию как мелкую услугу и не относится к ней настороженно. Просьба занимает несколько секунд, собеседник находится рядом, объясняет все уверенно и может ссылаться на необходимость выполнить план по просмотрам или привлечению новых пользователей. Однако в результате такой доверчивости мошенники получают ваши данные для входа в важные сервисы, коды подтверждения или другую информацию, которую затем используют для незаконных действий», — отметил сенатор в разговоре с «Газетой.ru».

Особую опасность представляет давление со стороны незнакомца. Он может требовать выполнить все действия прямо в его присутствии. Например, просить переходить по нескольким ссылкам подряд или объяснять необходимость ввода банковских данных и кодов тем, что «так засчитается регистрация и он сможет показать красивую статистику инвесторам».

Сенатор призвал не поддаваться на такие уловки: не устанавливать приложения по просьбе незнакомцев, не вводить реквизиты карты и не сообщать коды из СМС. Если обычная просьба «помочь с продвижением» превращается в цепочку дополнительных действий, то лучше отказаться от такой инициативы.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
QR-код Мошенник Обман
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Комментарии
5
Гость
2 часа
Да пусть делают, что хотят, у меня кнопочный телефон )
Гость
2 часа
С голосуванием бюджетников - так же.
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Гость
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