Страдают пациенты больниц и школы: в Ярославской области начались проблемы с тестами на коронавирус

В Ярославской области начались проблемы с тестами на коронавирус
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что на сегодняшний день в Ярославской области в COVID-госпиталях и в перепрофилированных отделениях больниц находятся 785 пациентов. Причём из них лишь у 218 человек подтверждён коронавирус. Остальные 567 загремели в больницы из-за симптомов, схожих с теми, которые бывают при COVID-19.
— У больных коронавирусом и контактировавших с заболевшими пациентов сотрудники больниц берут мазки, а сам анализ для исследования отправляется в лабораторию Роспотребнадзора, — объяснили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.
Пациенты при этом говорят, что тесты делают долго. Одни очень хотят знать, болеют ли они коронавирусом, другие мечтают о выписке. Но выйти из больницы можно только после получения двух подряд отрицательных результатов тестов на коронавирус.
— Я попала в отделение «короны» с высокой температурой и результатом компьютерного томографа, показавшим 30-процентное поражение лёгких, — рассказала пациентка COVID-госпиталя, попросившая не называть её имя. — Я не знаю, сколько ждать результатов исследования, врачи тоже не знают — говорят, как Роспотребнадзор сделает. Если у меня и не было коронавируса, то пока я тут лежу и жду результатов теста, я точно его подхвачу. Есть и те, кто уже переболел, но просто лежит вторую неделю в ожидании всё тех же результатов. А ведь люди могли бы уже выписаться и освободить места тем, кому требуется госпитализация.
Мест в COVID-госпиталях с каждым днём становится меньше. Если в начале прошлой недели на лечении находилось менее 500 человек, то сегодня количество пациентов уже приближается к 800. Ранее в департаменте здравоохранения сообщали, что им пришлось открывать в регионе новые стационары для лечения коронавируса.
Результатов тестов из лабораторий Роспотребнадзора ждут пациенты не только в COVID-отделениях.
— Лежу в больнице с 19 сентября, — рассказала журналистам 76.RU свою историю пациентка больницы имени Семашко Анастасия (фамилию не публикуем по просьбе пациентки). — Первый тест взяли именно в этот день, когда поступила, но у меня не было даже симптомов, приехала по гинекологии. 3 октября сделали второй тест. Врачи говорят, что ждём результатов тестов, без них мы не выписываем. Звонила в лабораторию, мой тест от 19 сентября проверен, он отрицательный, но в больницу его так и не привезли. Идёт уже третья неделя моего просто лежания в больнице. Я уже обзвонила все инстанции и была готова сделать тесты платно, но ничего добиться я не смогла. За это время ожидания я могу тут подцепить кучу всего, в том числе и коронавирус, так как «ковидное» отделение рядом с нами.
У Анастасии 30 октября свадьба, и она очень надеется выписаться поскорее из больницы и подготовиться к ней. Но никаких гарантий никто дать ей не может.
Проблемы в ожидании анализов возникли и в учебных заведениях. Классы в школах не могут выйти с карантина по той же причине. Не могут приступить к нормальной учёбе и студенты театрального института.
— Шесть курсов учатся, а три сидят на дистанте, — рассказали сотрудники ЯГТИ. — Студенты ходят в поликлинику, где сдавали анализы, но там все разводят руками — результаты не приходят. Преподаватели, чтобы ускорить процесс, сдали тесты платно.
Дозвониться до руководства регионального управления Роспотребнадзора нам не удалось. Специалисты горячей линии ведомства сказали следующее:
— Просто, возможно, увеличилось количество анализов, соответственно, и срок увеличился.
Новости о коронавирусе всё тревожнее день ото дня. Несколько недель летом цифры по заболеваемости колебались от 30 до 40 человек в сутки. Теперь каждый день в сводках — около 60. Сегодня оперштаб сообщил о новом приросте заболевших. Медики говорят о небывалом наплыве пациентов с пневмонией. Докторам и водителям скорой сейчас нелегко, ведь их осталось слишком мало, а нагрузка на них сильно возросла. Вместо 49 бригад на работу в среднем выходит около 30. Причём вызывают их теперь по поводу и без. При этом не легче и пациентам — они не могут дождаться врачей. Бывает, что вызовешь бригаду, а она приедет только на следующий день. Мы уже подробно рассказывали о сложившейся ситуации.