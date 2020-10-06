Страдают пациенты больниц и школы: в Ярославской области начались проблемы с тестами на коронавирус

Пациенты при этом говорят, что тесты делают долго. Одни очень хотят знать, болеют ли они коронавирусом, другие мечтают о выписке. Но выйти из больницы можно только после получения двух подряд отрицательных результатов тестов на коронавирус.



— Я попала в отделение «короны» с высокой температурой и результатом компьютерного томографа, показавшим 30-процентное поражение лёгких, — рассказала пациентка COVID-госпиталя, попросившая не называть её имя. — Я не знаю, сколько ждать результатов исследования, врачи тоже не знают — говорят, как Роспотребнадзор сделает. Если у меня и не было коронавируса, то пока я тут лежу и жду результатов теста, я точно его подхвачу. Есть и те, кто уже переболел, но просто лежит вторую неделю в ожидании всё тех же результатов. А ведь люди могли бы уже выписаться и освободить места тем, кому требуется госпитализация.



Мест в COVID-госпиталях с каждым днём становится меньше. Если в начале прошлой недели на лечении находилось менее 500 человек, то сегодня количество пациентов уже приближается к 800. Ранее в департаменте здравоохранения сообщали, что им пришлось открывать в регионе новые стационары для лечения коронавируса.

