Из-за коронавируса в Ярославле скорая помощь стала работать со сбоями: что происходит

Из-за коронавируса в Ярославле скорая стала работать со сбоями
Шквал жалоб в Ярославле обрушился на ярославских медиков из-за работы скорой помощи. Больше всего люди жалуются, что врачей приходится долго ждать. Есть случаи, когда скорая приезжала лишь на следующий день после вызова. Есть даже и те, кто так и не смог дождаться помощи врачей.
— У дочери резко поднялась температура — до 39 °С, — рассказала свою историю жительница Ярославля Марина. — Вызвала скорую около 23 часов, а она приехала только на следующий день в 06:15. Это как?
— Приболела жена, и мы так испугались, что это коронавирус, — написал в сервисе «Яндекс.Районы» Евгений Капралов. — Как было велено, вызвали скорую помощь, но не очень-то скорой она оказалась. Вызывал в 22 часа, сейчас 5 часов утра и всё тихо. Звонил им, сказали: «Ждите, обязательно приедем». Ждать до морковкина заговенья? На днях губернатор рапортовал, что получили новые машины скорой помощи, только какой толк нам с этого?..
— Вчера тётушке стало плохо, вызвали скорую в 23 часа, в итоге бригада приехала на следующий день в 6 часов утра, — поделился Дамир А. — Попытки повторно дозвониться не увенчались успехом — в скорой тупо не берут трубку. Итог: сегодня весь день занимаемся похоронами.
Подобных сообщений за последнюю неделю в Ярославле появилось несколько десятков. Оказалось, что врачам скорой сейчас самим нелегко — в течение последней недели в Ярославле вместо необходимых 49 бригад работали в среднем около 30.
— Сотрудники скорой медицинской помощи подвержены огромному риску при контакте с заболевшими коронавирусом, несмотря на применение средств индивидуальной защиты, — объяснил главный врач областной станции скорой медицинской помощи Андрей Живой. — В настоящее время на больничном находятся более 10% сотрудников, ещё часть работников — на специализации и в отпусках.
При этом работы у медиков скорой меньше не стало, а наоборот, заметно прибавилось.
— В последние дни выросло количество госпитализаций — в среднем по 156 в день, — добавил Андрей Живой. — Пациентов часто приходится доставлять в COVID-больницы и специализированные отделения в больницы в Карабихе, Тутаеве и Гаврилов-Яме, — добавил Андрей Живой. — Такая госпитализация занимает около двух часов. Дополнительной нагрузкой обернулся и психологический фактор — из-за страха заболеть коронавирусом люди стали вызывать скорую, заметив незначительное повышение температуры или кашель.
Узнать о загруженности врачей скорой помощи и рассчитать ориентировочное время прибытия бригады медиков, помогут на круглосуточном посте старшего врача смены по телефонам: (4852) 45-13-94 и 33-21-03.
При этом накануне медики отметили резкий всплеск пациентов с пневмонией, а губернатор намекнул, что в регионе могут ввести жёсткие противоэпидемические ограничения. Но официально ни власти, ни Роспотребнадзор, ни оперативный штаб о второй волне коронавируса пока не сообщали. Ранее учёные заявили, что вторая волна коронавируса может сопровождаться более опасными последствиями, чем первая.