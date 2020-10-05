Из-за коронавируса в Ярославле скорая помощь стала работать со сбоями: что происходит

Шквал жалоб в Ярославле обрушился на ярославских медиков из-за работы скорой помощи. Больше всего люди жалуются, что врачей приходится долго ждать. Есть случаи, когда скорая приезжала лишь на следующий день после вызова. Есть даже и те, кто так и не смог дождаться помощи врачей.



— У дочери резко поднялась температура — до 39 °С, — рассказала свою историю жительница Ярославля Марина. — Вызвала скорую около 23 часов, а она приехала только на следующий день в 06:15. Это как?



— Приболела жена, и мы так испугались, что это коронавирус, — написал в сервисе «Яндекс.Районы» Евгений Капралов. — Как было велено, вызвали скорую помощь, но не очень-то скорой она оказалась. Вызывал в 22 часа, сейчас 5 часов утра и всё тихо. Звонил им, сказали: «Ждите, обязательно приедем». Ждать до морковкина заговенья? На днях губернатор рапортовал, что получили новые машины скорой помощи, только какой толк нам с этого?..

