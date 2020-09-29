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Тема дняКто и зачем наставил заборы по всему Ярославлю

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Оперштаб сообщил о новом приросте заболевших коронавирусом в Ярославской области

Публикуем статистику по распространению COVID-19, актуальную на 29 сентября

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Прирост заболевших в Ярославской области фиксируют ежедневно

Прирост заболевших в Ярославской области фиксируют ежедневно

В Ярославской области зафиксирован новый прирост заболевших коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за прошедшие сутки в России было выявлено 8232 новых подтверждённых случая заболевания в 83 регионах страны.

— В Ярославской области зафиксировано 50 новых заболевших, — рассказали в проектном офисе Информационного центра по коронавирусу в России. — Всего за период пандемии в регионе было выявлено 8533 заболевших. 46 человек в результате болезни умерли.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная считает, что плато может быть достигнуто к началу ноября.

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