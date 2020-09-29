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Россия выйдет на плато по коронавирусу в ноябре. Хотя еще вчера говорили про октябрь

Об этом заявил эпидемиолог Роспотребнадзора

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Заболеваемость растет с конца августа

Заболеваемость растет с конца августа

Россия выйдет на плато по коронавирусу в ноябре

Эксперт Роспотребнадзора дал новый прогноз по заболеваемости COVID-19 в России. Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная считает, что плато может быть достигнуто к началу ноября. Но майский пик заболеваемости, когда в сутки фиксировалось по 10–11 тысяч новых заражений, мы не превысим.

— К концу октября — началу ноября, вероятно, мы выйдем на плато с последующим таким же плавным снижением ежедневных случаев заболевания. Сейчас, по сути, дела отмечается сезонный, вполне прогнозируемый подъем заболеваемости COVID-19. Следует ожидать плавный рост заболеваемости COVID-19 на протяжении нескольких недель, — сообщила «Интерфаксу» Наталья Пшеничная.

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Еще вчера советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев говорил, что плато будет в начале октября, а далее заболеваемость пойдет на спад.

Он допустил, что усилят штрафы за нарушение правил профилактики — отсутствие масок в общественных местах. Ранее в Кремле также заявили, что нет нужды вводить дополнительные запреты на федеральном уровне. Тем временем в Москве начали возвращать коронавирусные ограничения — пожилым советуют оставаться дома, сотрудников отправляют на удаленку, а школьников — на длинные каникулы.

Рост заболеваемости в России начался в конце августа, 28 сентября количество выявленных за сутки случаев перевалило за 8 тысяч. Последний раз такое было 16 июня.

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Роспотребнадзорплато заболеваемостикоронавирус
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