Россия выйдет на плато по коронавирусу в ноябре. Хотя еще вчера говорили про октябрь

Эксперт Роспотребнадзора дал новый прогноз по заболеваемости COVID-19 в России. Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная считает, что плато может быть достигнуто к началу ноября. Но майский пик заболеваемости, когда в сутки фиксировалось по 10–11 тысяч новых заражений, мы не превысим.

— К концу октября — началу ноября, вероятно, мы выйдем на плато с последующим таким же плавным снижением ежедневных случаев заболевания. Сейчас, по сути, дела отмечается сезонный, вполне прогнозируемый подъем заболеваемости COVID-19 . Следует ожидать плавный рост заболеваемости COVID-19 на протяжении нескольких недель, — сообщила «Интерфаксу» Наталья Пшеничная.