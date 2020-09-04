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Тема дняМассовое заражение COVID в Ярославле

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После массового заражения коронавирусом в Ярославле два артиста попали в COVID-госпиталь

Что известно об их состоянии здоровья

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Официально коронавирус подтвердился у восьми артистов капеллы «Ярославия»

Официально коронавирус подтвердился у восьми артистов капеллы «Ярославия»

После вспышки коронавируса в Ярославле артисты попали в COVID-госпиталь

В коллективе филармонической хоровой капеллы «Ярославия» произошло массовое заражение коронавирусом. Некоторые артисты полагают, что это могло случиться на концерте во время фестиваля «Преображение», но в руководстве коллектива уверены, что это не так.

— Тесты дали положительный результат у восьми артистов, — сообщила руководитель капеллы «Ярославия» Галина Волкова. — В тяжёлом состоянии находятся двое. Они попали в COVID-госпиталь. Мы очень волнуемся сейчас за них и желаем скорейшего выздоровления.

Известно, что девушка уже пошла на поправку, а молодой человек пока находится в тяжёлом состоянии. В капелле связывают это с тем, что он долгое время продолжал лечение на дому и отказывался от госпитализации, пока ему не стало совсем плохо.

Филармоническая хоровая капелла «Ярославия» — хорошо известный в России и за её пределами коллектив, участник многих крупных филармонических проектов, абонементных программ, музыкальных конкурсов и международных фестивалей, сотрудничает с крупными концертными агентствами, ведущими современными музыкантами-исполнителями.

По официальным данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, с начала пандемии в Ярославской области было выявлено 7385 заражённых коронавирусом, 6815 из них выздоровели, 38 человек умерли.

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