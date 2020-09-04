После массового заражения коронавирусом в Ярославле два артиста попали в COVID-госпиталь

Известно, что девушка уже пошла на поправку, а молодой человек пока находится в тяжёлом состоянии. В капелле связывают это с тем, что он долгое время продолжал лечение на дому и отказывался от госпитализации, пока ему не стало совсем плохо.

Филармоническая хоровая капелла «Ярославия» — хорошо известный в России и за её пределами коллектив, участник многих крупных филармонических проектов, абонементных программ, музыкальных конкурсов и международных фестивалей, сотрудничает с крупными концертными агентствами, ведущими современными музыкантами-исполнителями.



По официальным данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, с начала пандемии в Ярославской области было выявлено 7385 заражённых коронавирусом, 6815 из них выздоровели, 38 человек умерли.