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Массовое заражение: в Ярославле после концерта артисты заболели коронавирусом

Стали известны подробности случившегося

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Коронавирус у артистов обнаружили после выступления на фестивале «Преображение»

Коронавирус у артистов обнаружили после выступления на фестивале «Преображение»

В Ярославле после концерта артисты массово заболели коронавирусом

В Ярославле после концерта на фестивале «Преображение» массово заболели артисты хоровой капеллы «Ярославия». Они сами сообщили редакции 76.RU о вспышке COVID-19 в коллективе.

— Все необходимые требования по отношению к зрителям были соблюдены, — рассказал участник концерта «Прощальный час в Иерусалиме» Василий Ермолов. — Но о ситуации на сцене организаторы, похоже, не задумывались. На сцену площадью чуть менее 200 кв. м выпустили более 60 артистов (по данным руководства капеллы, в спектакле участвовало менее 50 человек, и все одновременно на сцену они не выходили. — Прим. ред.), в том числе детей. Сценарий постановки предполагал непосредственный контакт артистов на сцене. Никаких вапоризаторов, диспенсеров дезинфицирующих жидкостей ни в помещениях, используемых под гримёрки, ни на сцене не было.

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Через пять дней, когда коллектив собрался на репетицию, было объявлено, что артисты начали заболевать один за другим. На сегодняшний день, как они говорят сами, болеют 13 человек, у 8 из них тесты на коронавирус показали положительный результат. Двое попали в госпиталь.

— С момента проведения концерта мы фактически находились в условиях самоизоляции, поэтому следует сделать вывод, что заражение произошло на концерте во время фестиваля «Преображение», — поделились своими догадками артисты.

У организаторов фестиваля «Преображение» свой взгляд на случившееся. Они уверяют, что все необходимые меры безопасности во время концерта были соблюдены.

— Случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди сотрудников Ярославской филармонии действительно имеют место быть, — призналась заместитель директора департамента культуры Юлия Серова. — У нас нет никаких оснований связывать факты выявления заболевания с прошедшим фестивалем «Преображение». Все мероприятия проходили с соблюдением санитарно-эпидемиологического режима в соответствии с нормами и требованиями Роспотребнадзора.

В руководстве капеллы и вовсе уверены, что коронавирусом артисты заразились не во время «Преображения».

— Одна из артисток почувствовала недомогание уже ночью после концерта, а, как уверяют специалисты, если бы заражение произошло на «Преображении», то симптомы бы так быстро не проявились, — сообщила директор капеллы «Ярославия» Галина Волкова. — На репетициях мы также соблюдали все рекомендации, предписанные Роспотребнадзором.

Фестиваль «Преображение» проходит в Ярославле уже много лет. В отличие от прежних лет, когда мероприятия были сразу на разных площадках города — в концертном зале филармонии, различных храмах, на территории музея, — единственной фестивальной площадкой в этом году стал Ярославский музей-заповедник. Было ограничено и число зрителей.

По официальным данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, с начала пандемии в Ярославской области было выявлено 7385 заражённых коронавирусом, 6815 из них выздоровели, 38 человек умерли.

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