Массовое заражение: в Ярославле после концерта артисты заболели коронавирусом

Через пять дней, когда коллектив собрался на репетицию, было объявлено, что артисты начали заболевать один за другим. На сегодняшний день, как они говорят сами, болеют 13 человек, у 8 из них тесты на коронавирус показали положительный результат. Двое попали в госпиталь.

— С момента проведения концерта мы фактически находились в условиях самоизоляции, поэтому следует сделать вывод, что заражение произошло на концерте во время фестиваля «Преображение», — поделились своими догадками артисты.



У организаторов фестиваля «Преображение» свой взгляд на случившееся. Они уверяют, что все необходимые меры безопасности во время концерта были соблюдены.

— Случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди сотрудников Ярославской филармонии действительно имеют место быть, — призналась заместитель директора департамента культуры Юлия Серова. — У нас нет никаких оснований связывать факты выявления заболевания с прошедшим фестивалем «Преображение». Все мероприятия проходили с соблюдением санитарно-эпидемиологического режима в соответствии с нормами и требованиями Роспотребнадзора.