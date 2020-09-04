Массовое заражение: в Ярославле после концерта артисты заболели коронавирусом

В Ярославле после концерта артисты массово заболели коронавирусом
В Ярославле после концерта на фестивале «Преображение» массово заболели артисты хоровой капеллы «Ярославия». Они сами сообщили редакции 76.RU о вспышке COVID-19 в коллективе.
— Все необходимые требования по отношению к зрителям были соблюдены, — рассказал участник концерта «Прощальный час в Иерусалиме» Василий Ермолов. — Но о ситуации на сцене организаторы, похоже, не задумывались. На сцену площадью чуть менее 200 кв. м выпустили более 60 артистов (по данным руководства капеллы, в спектакле участвовало менее 50 человек, и все одновременно на сцену они не выходили. — Прим. ред.), в том числе детей. Сценарий постановки предполагал непосредственный контакт артистов на сцене. Никаких вапоризаторов, диспенсеров дезинфицирующих жидкостей ни в помещениях, используемых под гримёрки, ни на сцене не было.
Через пять дней, когда коллектив собрался на репетицию, было объявлено, что артисты начали заболевать один за другим. На сегодняшний день, как они говорят сами, болеют 13 человек, у 8 из них тесты на коронавирус показали положительный результат. Двое попали в госпиталь.
— С момента проведения концерта мы фактически находились в условиях самоизоляции, поэтому следует сделать вывод, что заражение произошло на концерте во время фестиваля «Преображение», — поделились своими догадками артисты.
У организаторов фестиваля «Преображение» свой взгляд на случившееся. Они уверяют, что все необходимые меры безопасности во время концерта были соблюдены.
— Случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди сотрудников Ярославской филармонии действительно имеют место быть, — призналась заместитель директора департамента культуры Юлия Серова. — У нас нет никаких оснований связывать факты выявления заболевания с прошедшим фестивалем «Преображение». Все мероприятия проходили с соблюдением санитарно-эпидемиологического режима в соответствии с нормами и требованиями Роспотребнадзора.
В руководстве капеллы и вовсе уверены, что коронавирусом артисты заразились не во время «Преображения».
— Одна из артисток почувствовала недомогание уже ночью после концерта, а, как уверяют специалисты, если бы заражение произошло на «Преображении», то симптомы бы так быстро не проявились, — сообщила директор капеллы «Ярославия» Галина Волкова. — На репетициях мы также соблюдали все рекомендации, предписанные Роспотребнадзором.
Фестиваль «Преображение» проходит в Ярославле уже много лет. В отличие от прежних лет, когда мероприятия были сразу на разных площадках города — в концертном зале филармонии, различных храмах, на территории музея, — единственной фестивальной площадкой в этом году стал Ярославский музей-заповедник. Было ограничено и число зрителей.
По официальным данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, с начала пандемии в Ярославской области было выявлено 7385 заражённых коронавирусом, 6815 из них выздоровели, 38 человек умерли.