Людей в Ярославской области за первые три месяца 2020 года стало на 2099 человек меньше. По данным статистиков «Ярославльстата», с января по март этого года в регионе на свет родились 2492 ребёнка, а вот умерло людей значительно больше — 4591.
— По сравнению с аналогичным периодом за 2019 год убыль населения увеличилась на 98 человек, — сообщили в «Ярославльстате».
В основном люди умирают от заболеваний сердца, онкологии, ДТП и ещё ряда причин. Выросло и количество самоубийств.
Кроме того, за первые три месяца 2020 года население самого Ярославля сократилось на 639 человек. С января по март появились на свет 1297 ярославцев, а умерло также большее количество — 1936 человек. По оценке «Ярославльстата», по состоянию на 1 апреля в Ярославле проживает 607 529 человек.
Тем временем в Ярославской области власти решили объявить войну раковым заболеваниям — в областном центре строят новый 12-этажный корпус онкологической больницы.