19 июня пятница
СЕЙЧАС +24°С
usd 69.62
eur 78.29
Тема дня Открывают летние кафе

Все новости

Все новости
С каждым годом убыль населения увеличивается

С каждым годом убыль населения увеличивается

Людей в Ярославской области за первые три месяца 2020 года стало на 2099 человек меньше. По данным статистиков «Ярославльстата», с января по март этого года в регионе на свет родились 2492 ребёнка, а вот умерло людей значительно больше — 4591.

На примере трибуны стадиона «Шинник» мы отобразили, на сколько стало меньше людей. Только за три месяца регион лишился условной трибуны

На примере трибуны стадиона «Шинник» мы отобразили, на сколько стало меньше людей. Только за три месяца регион лишился условной трибуны

— По сравнению с аналогичным периодом за 2019 год убыль населения увеличилась на 98 человек, — сообщили в «Ярославльстате».

В основном люди умирают от заболеваний сердца, онкологии, ДТП и ещё ряда причин. Выросло и количество самоубийств.

Статистики подсчитали, из-за чего люди умирали чаще всего

Статистики подсчитали, из-за чего люди умирали чаще всего

Кроме того, за первые три месяца 2020 года население самого Ярославля сократилось на 639 человек. С января по март появились на свет 1297 ярославцев, а умерло также большее количество — 1936 человек. По оценке «Ярославльстата», по состоянию на 1 апреля в Ярославле проживает 607 529 человек.

Тем временем в Ярославской области власти решили объявить войну раковым заболеваниям — в областном центре строят новый 12-этажный корпус онкологической больницы.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

убыль населениярождаемостьонкологиясмерность
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (6)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!