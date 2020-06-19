— По сравнению с аналогичным периодом за 2019 год убыль населения увеличилась на 98 человек, — сообщили в «Ярославльстате».



В основном люди умирают от заболеваний сердца, онкологии, ДТП и ещё ряда причин. Выросло и количество самоубийств.